Turismo open air, approvata la semplificazione burocratica

Il turismo all’aria aperta snellisce la burocrazia: il Consiglio dei ministri ha approvato lo schema di decreto del presidente della Repubblica “Modifica del regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata” volto alla semplificazione e alla sburocratizzazione del turismo all’aria aperta.

Nel dettaglio, il provvedimento prevede di non dover chiedere un’ulteriore autorizzazione paesaggistica per la collocazione di caravan, case mobili per vacanze e autocaravan all’interno delle strutture, qualora queste siano già in possesso di un’autorizzazione paesaggistica per le aree attrezzate; e ancora, di beneficiare di una procedura semplificata per acquisire l’autorizzazione paesaggistica per poter realizzare, all’interno delle strutture ricettive all’aperto, infrastrutture a rete ovvero modifiche del numero o della collocazione delle aree attrezzate.

Soddisfazione espressa dal ministro del Turismo Daniela Santanchè che osserva: «Dopo i 63 milioni di euro stanziati dal ministero del Turismo per i segmenti del turismo all’aria aperta e dei cammini, continuiamo a sostenere il settore con efficaci interventi normativi finalizzati a consolidare l’industria turistica italiana. In particolare, l’intervento approvato – frutto del lavoro svolto in sinergia con il Ministero della Cultura – rientra nel più ampio disegno volto a far esprimere pienamente l’enorme potenziale di sviluppo di questo comparto, soprattutto nel Mezzogiorno.»