Ponte dell’Immacolata, vince il turismo domestico

Un Ponte di partenze quello dell’Immacolata; e, per gli italiani, un weekend lungo soprattutto di turismo domestico. È quanto mettono in evidenza le associazioni del turismo, con la voglia di viaggiare che supera le incognite dei rincari e dell’inflazione.

Per Federturismo, il Ponte dell’Immacolata apre la stagione invernale con oltre 12 milioni di italiani che rimarranno prevalentemente nel Paese scegliendo la montagna che registra il tutto esaurito e dove da questo lungo fine settimana si prevede l’apertura della maggior parte dei comprensori sciistici italiani.

Se il 90% dei viaggiatori rimarrà all’interno dei confini nazionali, Federturismo evidenzia che ci sarà una piccola percentuale, soprattutto di giovani, che trascorrerà il lungo weekend in una delle capitali europee: Parigi, Barcellona e Amsterdam in testa.

In Italia, grande affluenza nelle città d’arte di italiani e stranieri; destinazioni che fino a Capodanno godranno di una solida domanda negli hotel non solo di camere base, ma anche di suite da parte di turisti europei (tedeschi e francesi innanzitutto) e americani che pernotteranno 3/ 4 notti con una media prezzi per adesso coerente con lo scorso anno. Bene anche le località termali, valida alternativa per concedersi qualche giorno di relax.

Confcommercio stima un giro di affari di 4,4 miliardi di euro per il Ponte dell’Immacolata, con 11 milioni di italiani tra i 18 e i 74 anni in viaggio e una spesa spesa media pro capite di 400 euro tutto compreso, diretti quasi esclusivamente in Italia. Quattro intervistati su 10 hanno dichiarato di rimanere all’interno della propria regione di residenza e per 6 su 10 il periodo della vacanza durerà meno di 3 giorni.

In tre casi su 10, il driver principale è la ricerca dell’atmosfera natalizia. Il che privilegia le destinazioni nazionali che più evocano le atmosfere del periodo: come Trentino Alto Adige, Lombardia, Toscana, Lazio e Campania.

Per l’11% di italiani diretti all’estero, per una vacanza presumibilmente di 5 o più giorni, la prima meta è la Francia – Parigi – seguita da vicino da Austria e Germania; poi, la Spagna.

Assoturismo Confesercenti registra per il Ponte dell’Immacolata turismo in crescita, ma senza pienone. Se il trend è positivo, l’associazione non riscontra il tutto esaurito – soprattutto per le località di montagna e per molte città d’arte – e stima una saturazione dell’offerta ricettiva tra il 7 e l’11 dicembre al 71%, per un totale di circa 4,5 milioni di pernottamenti.

Il Cst – Centri Studi Turistici per Assoturismo Confesercenti attesta un movimento di turisti per tutte le tipologie di destinazione, con in testa località montane e mete culturali. Il tasso di occupazione delle strutture delle aree montane si attesta all’82%, quello delle città d’arte è al 78% con punte di oltre il 90% per alcune realtà. Sotto la media, invece, le prenotazioni nelle località marine, termali e dei laghi. Il trend risulta diversificato tra le macroaree del Paese: le regioni con maggior dinamismo sono a nord e centro Italia.

Per Assoturismo, “i risultati sono complessivamente positivi, anche se ancora sotto i livelli pre pandemia. Potrebbe trattarsi di un rallentamento fisiologico della domanda prima delle vacanze natalizie, ma ad oggi resta il dato rilevante di un 2022 che ha registrato una significativa crescita del mercato”.

I dati provvisori relativi ai primi 8 mesi dell’anno (gennaio-agosto 2022), evidenziano un numero di pernottamenti in Italia aumentato del +46,2%, avvicinandosi ai livelli del 2019 (-11,5%). Le presenze dei turisti stranieri, rispetto al 2021, sono cresciute del +110,8%, anche se la distanza con i valori del 2019 segna ancora il -15,5%. Invece, le presenze degli italiani sono aumentate del +14,9%, con una differenza rispetto al 2019 del -7,6%. Nei prossimi mesi si avrà un quadro più preciso della movimentazione del mercato, ma i dati provvisori tendono a confermare il consolidamento della ripresa, sostenuta soprattutto dalla crescita del turismo internazionale.

Per Confindustria Alberghi, il Ponte dell’Immacolata è nel segno di un consolidamento del trend positivo del turismo internazionale. L’Italia si conferma meta gettonata dai viaggiatori stranieri, tiene anche il turismo domestico e le strutture alberghiere raggiungono un tasso medio di occupazione del 70%. Gli Usa si confermano come primo mercato su lungo raggio grazie anche al cambio ancora molto favorevole euro dollaro. Per quanto concerne il turismo di prossimità, Francia, Germania e Regno Unito scelgono l’Italia prediligendo le strutture alberghiere nelle città d’arte ma non solo. Roma e Torino sono ai primi posti con un’occupazione media del 75%; Milano nel segmento 5 stelle registra livelli di poco sopra la media nazionale; seguono Firenze e Venezia rispettivamente al 65 e 45%. In attesa della ripartenza della montagna, si conferma la tendenza delle vacanze nella natura e il recupero delle aree interne, in particolare l’Umbria fa segnare un dato di occupazione media che sfiora il 90%.

«I risultati confermano un settore in ripresa. Un segnale importante per gli operatori e per il Pil del Paese a cui negli ultimi 6 mesi il turismo ha dato un apporto davvero significativo. Resta il problema del caro energia e dei conseguenti aumenti che pesano sui conti degli alberghi, ma confidiamo sulla tenuta del mercato e sugli aiuti del governo per affrontare anche i prossimi mesi», dice Maria Carmela Colaiacovo, presidente di Confindustria Alberghi.