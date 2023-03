Turismo sostenibile: nasce il progetto “Ti meriti la Spagna green”

Un turismo diverso e più sostenibile. L’Ente spagnolo del turismo a Roma lancia il progetto “Ti meriti la Spagna green”. L’obiettivo è puntare sul turismo gestito in maniera sostenibile. La campagna di comunicazione è online con articoli dedicati e un’ampia sezione sul portale GreenMe in cui si potranno conoscere itinerari e approfondimenti sulle migliori pratiche messe in campo in tema di Smart Tourist Destinations e gestione del turismo in modo sostenibile.

La Spagna ha 53 aree naturali dichiarate dall’Unesco riserve della biosfera, 44 spazi naturali accreditati con la Carta Europea per il Turismo Sostenibile, e poi le “destinos turisticos inteligentes”, ovvero le città a misura d’uomo pensate per il Pianeta.

«L’impegno della Spagna con la gestione sostenibile delle destinazioni turistiche è totale – ribadisce Gonzalo Ceballos, direttore dell’Ente spagnolo del turismo di Roma – Alla luce dei massicci investimenti presenti nel Piano Spagnolo di ripresa, trasformazione e resilienza dell’Ue è molto chiaro l’impegno della Spagna. Dei 93,4 miliardi dedicati al turismo, 1.858 milioni di euro saranno destinati ai Piani di Sostenibilità Turistica della destinazione. La collaborazione con GreenMe va intesa come la creazione di uno spazio di comunicazione condiviso: l’obiettivo è trasmettere l’importanza di migliorare l’esperienza turistica e l’impatto positivo del turismo per la destinazione».