La Siria punta a riprendersi il turismo

Ad Aleppo, nel nord della Siria, ci racconta che «i cristiani preferiscono non uscire e restare in casa». «Conosciamo la sua storia e cosa ha fatto», dice riferendosi ad Ahmed al-Sharaa (conosciuto anche come Abu Mohammed al-Jolani), il nuovo uomo forte della Siria, ex qaidista. «Questo non è il liberatore, e può diventare anche peggio» di Assad.

«Certo, bello che si cerchi di premere sul turismo. I turisti andranno a Damasco, nei suoi fantastici palazzi, ma il resto è desolazione. E i siriani che vogliono tornare in Siria, che si mettono a fare? Non c’è lavoro». Chi non se n’è mai andato, racconta che «gli stipendi non arrivano o arrivano in parte, lo Stato non sta pagando. Anche tante aziende internazionali non pagano, arrivano stipendi tagliati». Stipendi che, prima, servivano a mantenere più di una famiglia. Con la ripresa del turismo, «il rischio è di allargare il divario» tra i pochi che potrebbero beneficiare del rilancio e «la popolazione, che arranca», tra mancanza di cibo, acqua potabile, elettricità. Chi vive a Damasco, ma è originario delle campagne, «fa la spola per coltivare frutta e verdura». Le scuole sono chiuse, così come gran parte delle attività economiche. «Il Paese – a suo parere – non è pronto per accogliere di nuovo i turisti».