Turismo sportivo, in Croazia il congresso mondiale dell’Unwto

L’impatto economico del turismo sportivo e il suo contributo agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile. Sono i temi attorno ai quali è ruotato il secondo congresso mondiale sul turismo sportivo, organizzato dall’Unwto in Croazia, dal titolo: “Turismo e sport uniti per la sostenibilità”.

L’evento – che si è svolto col patrocinio del ministero del Turismo e dello Sport croato e dell’Ente nazionale croato per il turismo – ha riunito esperti e leader di tutti i settori dello sport e del turismo, insieme ai rappresentanti delle destinazioni e delle imprese.

Oltre a valutare gli impatti del turismo sportivo, il congresso ha esplorato i potenziali benefici del settore in crescita, compresi i legami con salute e benessere e la sua importanza per promuovere le destinazioni a un pubblico più ampio e diversificato. I leader delle destinazioni del turismo sportivo hanno condiviso le loro idee per avanzare suggerimenti e far crescere il settore in termini di dimensioni e importanza.

«Il turismo sportivo – ha sottolineato il segretario generale dell’Unwto, Zurab Pololikashvili – svolge un ruolo chiave nel promuovere la crescita economica e lo sviluppo sociale in molte destinazioni. Crea posti di lavoro e sostiene le imprese sia nelle città che nelle comunità rurali. Al fine di ottimizzare il suo potenziale, il settore pubblico e privato devono collaborare ed è qui che interviene l’Unwto».

«Sono molto orgogliosa di aver ospitato questo congresso in Croazia – il commento di Nikolina Brnjac, ministro del Turismo e dello Sport croato – Ci è piaciuto presentare le numerose opportunità di sviluppo sostenibile del turismo sportivo in Croazia. Il governo croato ha assicurato fondi generosi per la costruzione di infrastrutture per il turismo attivo, in linea con il nostro obiettivo di rendere il Paese una destinazione turistica sportiva competitiva a livello globale».