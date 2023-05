Turkish Airlines inaugura la rotta Palermo-Istanbul

Turkish Airlines inaugura la rotta Palermo-Istanbul. La compagnia turca ha ampliato la sua rete di voli includendo il capoluogo siciliano e portando a otto il numero di destinazioni in Italia.

Turkish effettuerà i voli per Punta Raisi il lunedì, il mercoledì, il venerdì e la domenica, per un totale di quattro collegamenti a settimana, seguendo le rotte per Roma, Milano, Venezia, Napoli, Bologna, Catania e Bari. I voli saranno operati con aeromobili Boeing 737-800.

«Siamo lieti di aggiungere Palermo alla nostra vasta rete di voli come 344esima destinazione mondiale e ottava italiana – spiega il ceo di Turkish Airlines, Bilal Ekşi – Rafforzando i nostri legami con l’Italia con questa nuova rotta, gli ospiti palermitani potranno godere della rete di voli della nostra compagnia, mentre gli ospiti di tutto il mondo avranno la possibilità di sperimentare le meraviglie di Palermo con il privilegio di Turkish Airlines».

«Grazie alle connessioni da Istanbul verso tutto il mondo – nota Vito Riggio, ad di Gesap, la società di gestione dell’aeroporto internazionale di Palermo Falcone Borsellino – il collegamento con Palermo della Turkish Airlines punta ad aumentare i flussi turistici con l’arrivo di viaggiatori provenienti da altri continenti, attratti dalle bellezze del nostro territorio, dai nostri tesori artistici e dai percorsi Unesco di Monreale, Palermo e Cefalù. Ma anche dall’eccellenza del settore enogastronomico».