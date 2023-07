Tutti pazzi per il Portogallo: avanzata Guiness Travel

La summer del Portogallo sta facendo registrare cifre da sold out al t.o. Guiness Travel. Merito di una proposta ampia e diversificata, ideale anche per chi desidera visitare di nuovo la destinazione alla ricerca di nuovi itinerari. Il Portogallo risulta appetibile per il consumer italiano, grazie alla distanza breve, un ottimo rapporto qualità-prezzo, un clima ideale e una cultura ricca e variegata, con un’enogastronomia di prim’ordine.

Otto gli itinerari che Guiness propone, tra Portogallo continentale e i 2 arcipelaghi di Madeira e delle Azzorre: oltre 70 date di partenza che arrivano fino alla primavera 2024, con allotment Tap e servizi a terra già acquistati dall’operatore. Tanti i posti disponibili anche per i ponti autunno–inverno e sul Capodanno.

Il best seller è il Gran Tour Portogallo, un itinerario di 8 giorni alla scoperta del centro–nord del Paese, rivolto soprattutto a chi arriva per la prima volta: ben 8 le date di partenza solo ad agosto, tra visite guidate esclusive, pranzi in ristoranti, by night e degustazioni di prodotti tipici. Per chi ha a disposizione più giorni, l’itinerario “Essenza del Portogallo” abbraccia il paese da nord a sud, offrendo la possibilità di scoprire l’Algarve, con il soggiorno mare previsto invece nel Lisbona–Alentejo & Algarve.

Ideale per short break e long weekend i due itinerari Lisbona & Dintorni e Lisbona à la carte, quest’ultimo novità dell’anno. Oltremare, gli itinerari Madeira e Azzorre consentono di scoprire un altro volto del Portogallo, in una cornice naturale lussureggiante e un’eccellente combinazione tra visite esclusive e tempo libero.