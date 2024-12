Ue, primo tavolo sul travel con il commissario Tzitzikostas

La filiera del turismo e dei trasporti incontra l’Unione europea: nei giorni scorsi si è infatti svolta la prima significativa riunione in Europa tra le associazioni di categoria delle imprese di viaggio e di trasporto, quali Ectaa, Aci Europe e Hotrec, e i referenti politici dell’Ue.

L’incontro si è tenuto presso il Parlamento europeo con il Commissario Ue per Trasporti, Turismo e Sostenibilità, Apostolos Tzitzikostas, l’eurodeputato Daniel Attard e altri membri della task force sul turismo, nonché alcuni rappresentanti della Commissione europea e degli Stati membri dell’Ue per fare il punto sullo stato dell’arte della collaborazione tra pubblico e privato, per favorire un costruttivo dialogo tra leader del settore dei viaggi e i responsabili politici, con particolare attenzione alle azioni da intraprendere a tutela della sostenibilità, resilienza e un’efficace mitigazione dei cambiamenti climatici.

La partnership fa seguito alla storica Dichiarazione congiunta sul turismo dell’Ue “Tourism Resilience in the Climate CrisisEra” firmata nell’aprile 2024. Quella dichiarazione sottolinea l’impegno del settore per la decarbonizzazione, rafforzando i settori intersettoriali; una collaborazione e un impegno approfondito con i responsabili politici per raggiungere un obiettivo sostenibile e il futuro competitivo per il settore dei viaggi e del turismo.

In questa occasione speciale, il commissario Tzitzikostas ha sottolineato il ruolo fondamentale del turismo nell’economia europea enfatizzando l’impegno per una strategia finalizzata a mitigare gli impatti dei cambiamenti climatici. Durante le discussioni, i rappresentanti dell’industria dei viaggi hanno illustrato i progressi con l’adozione di misure concrete a sostegno dell’ambiente, richiamando l’attenzione su sfide importanti per un’azione efficace e tempestiva a favore della transizione “green”.

I leader dei viaggi e del turismo hanno sottolineato l’importanza di mantenere un dialogo aperto tra settore pubblico e privato. L’eurodeputato Daniel Attard, membro del gruppo direttivo della task force sul turismo, ha dichiarato: «I pacchetti legislativi relativi al clima sono stati adottati e ora la nostra attenzione deve spostarsi all’implementazione. Gli obiettivi sostenibili sono essenziali, ma dobbiamo anche salvaguardarli per rispettare la competitività del settore. Crescita economica e sostenibilità possono e devono andare di pari passo. È fondamentale che le nostre politiche offrano vantaggi tangibili ai lavoratori, alle imprese e ai lavoratori ambiente allo stesso modo».

Da parte sua Alexandros Vassilikos, presidente di Hotrec, a nome della coalizione ha commentato: «L’industria ha già dimostrato il suo impegno verso la sostenibilità attraverso iniziative sostanziali investimenti in molteplici ambiti. Dall’avanzamento dei carburanti sostenibili per l’aviazione allo sviluppo di tecnologie ad alta efficienza energetica per creare certificazioni di sostenibilità complete efficaci metodologie di misurazione delle emissioni anche nelle strutture alberghiere, abbiamo di fatto gettato le basi per risultati significativi nell’immediato futuro».