Un nuovo Hilton debutta a Nizza, il terzo del brand in Costa Azzurra

Debutta un nuovo Hilton a Nizza, in Costa Azzurra, il terzo nella famosa area del Mediterraneo per il brand dopo Canopy by Hilton Cannes e Columbus Hotel Monte- Carlo, Curio Collection by Hilton.

Situato nel cuore di Nizza, la Promenade des Anglais, accanto alla città vecchia, il DoubleTree by Hilton Nice Centre Iconic è un hotel elegante e moderno ben collegato, a meno di 15 minuti dall’aeroporto di Nizza-Costa Azzurra con accesso diretto alla stazione ferroviaria Nice-Ville. Cannes e Monaco sono a meno di 25 minuti di distanza.

L’albergo si trova all’interno di un nuovo complesso destinato a diventare una destinazione lifestyle in città che offre numerose esperienze oltre l’ospitalità, dispone di 105 camere decorate con stile, caratterizzate da un arredamento elegante e contemporaneo con un tocco francese. Le famiglie apprezzeranno le spaziose camere familiari, che possono ospitare fino a cinque persone. Il centro fitness e lo spazio per eventi offrono una vista mozzafiato sul mare, mentre la terrazza e l’Iconic Bar si affacciano sulla costa mediterranea.

Alla fine di quest’anno è prevista l’apertura del ristorante panoramico al quinto piano che presenterà un menù in continua evoluzione e la migliore selezione di pesce fresco disponibile ogni giorno, sarò un vero ‘Teatro del Pesce” dove gli ospiti saranno intrattenuti dai mercanti di pesce del locale e dai prezzi dinamici e competitivi.

«Siamo entusiasti di arricchire il nostro portfolio in Costa Azzurra, portando il marchio DoubleTree by Hilton, in rapida crescita, in questa destinazione molto richiesta. Essendo una delle più grandi città francesi, Nizza continua ad attirare milioni di visitatori ogni anno, grazie al suo status di Patrimonio Mondiale dell’Unesco, l’ambiente costiero e i trasporti efficienti. Gli ospiti, sia business che leisure, potranno godere di un’accoglienza calorosa che va a braccetto con sistemazioni moderne e una posizione imbattibile al DoubleTree by Hilton Nice Centre Iconic», ha dichiarato David Kelly, senior vice president, Continental Europe, Hilton.

Il DoubleTree by Hilton Nice Centre Iconic fa parte di Hilton Honors, il programma di fidelizzazione degli ospiti per i 24 marchi di Hilton. I soci che prenotano direttamente hanno accesso a vantaggi immediati, tra cui un sistema di pagamento flessibile che consente di scegliere quasi tutte le combinazioni di punti e denaro per prenotare per esempio un soggiorno o uno sconto esclusivo.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Hilton