Un super all inclusive: l’ultima trovata di Sandals Resorts

Non solo coppie di sposi e una sempre più ricca formula all inclusive. È su queste due declinazioni che Sandals Resorts intende articolare la sua strategia commerciale nel mercato italiano. Siamo al Sandals 2.0.

Una mission possible come spiega Christian Casagrande, sales manager Southern Europe, incontrato alla Bit: «Per l’immediato futuro, oltre a consolidare i nostri già ottimi rapporti con i principali tour operator italiani specializzati sui Caraibi, intendiamo ampliare la nostra clientela e quindi rivolgerci non più soltanto agli honeymooner, che ovviamente rimane il target di riferimento, in quanto il brand Sandals nasce proprio per regalare vacanze da sogno agli sposi».

«Vogliamo – precisa – rivolgerci anche ad altre tipologie di ospiti che ad esempio apprezzano le attività sportive, confermando il plus del “vero” all inclusive. Vale a dire la formula che ha sempre contraddistinto Sandals e sulla quale ha investito anche per l’immediato futuro. Il nostro “tutto compreso”, infatti, è sicuramente il più completo nell’area caraibica. E questo vuol dire anche le attività motorizzate acquatiche, il diving, purché in presenza di appositi brevetti, e la pratica del golf nei nostri esclusivi campi. E ancora, la ristorazione d’alto profilo con servizi quasi sempre à la carte, oltre a un’offerta di ristoranti tematici».

Sempre per la clientela italiana il nuovo corso del brand, volutamente ribattezzato Sandals 2.0, mira a far percepire le proprie 17 strutture nei Caraibi come location esclusive ideali, sia per le coppie che per i viaggiatori dinamici, appassionati di sport, partendo dalla posizione favorevole di un nome conosciuto fra tour operator e agenti di viaggi italiani, con i quali si è ormai creato un buon appeal.

Tra le novità per la nuova stagione, Casagrande evidenzia: «Ci sono 3 nuove location a Curacao (Sandals Royal), Jamaica e St.Vincent, sulle quali cerchiamo di uniformare l’offerta proprio per incontrare il gusto italiano, curando il design e il confort.

In particolare, proprio St.Vincent – il resort più bello del portfolio Sandals – rappresenta un’alternativa d’eccellenza alle classiche soluzioni caraibiche di Sandals, ormai ben conosciute dalla rete agenziale italiana, proprio perché fuori dalle solite rotte della clientela italiana nei Caraibi. In altre parole, cerchiamo di intercettare gli input che provengono dal cliente e dalla stessa agenzia, coniugandole con alcuni servizi ad hoc da allestire nella struttura».

Riguardo infine alle aspettative per la stagione 2025, Casagrande è molto circostanziato: «Premesso che il cliente italiano è molto tradizionalista rispetto alla destinazione Caraibi, ora il grande lavoro che stiamo cercando di fare è portare adv e t.o. italiani a guardare ad altre destinazioni alternative rispetto ad Antigua e Bahamas che sono le location più gettonate e dunque i nostri punti di forza. Ecco perché intendiamo investire molto sulla Jamaica: siamo convinti che come meta presenti buone potenzialità di crescita anche nel mercato italiano».

La sfida futura di Sandals 2.0 è anche quella di intercettare una fascia di clientela d’alta gamma, pur rimanendo sempre nel segmento dell’all inclusive, ma con una forte attenzione su design più contemporanei, più europei e quindi in linea anche con i gusti degli ospiti italiani. Da qui ai prossimi due anni Sandals Beaches aprirà altre due nuove strutture in Jamaica, a riprova di quanto la proprietà e il management del brand credano molto nelle opportunità offerte da questa destinazione.