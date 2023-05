Unwto: “Formazione e investimenti per il turismo del futuro”

La roadmap per il turismo mondiale nel post-pandemia è tracciata: formazione e investimenti mirati all’insegna del turismo sostenibile sono infatti i due asset dettati dall’Unwto nel corso del consiglio esecutivo tenutosi a Punta Cana, in Repubblica Dominicana, per consolidare la piena ripartenza del settore.

Per il segretario generale Zurab Pololikashvili «Costruire un settore turistico più sostenibile, resiliente e inclusivo richiederà investimenti maggiori e meglio mirati, lavoratori qualificati e più innovazione. L’Unwto sta lavorando a stretto contatto con gli Stati membri per compiere progressi significativi in ​​tutte queste aree e lasciamo Punta Cana con un chiaro focus sugli obiettivi condivisi e una visione condivisa per il nostro settore».

Nei prossimi mesi, l’Unwto lancerà anche un nuovo kit di strumenti educativi per contribuire a rendere il turismo una materia di riferimento nelle scuole superiori di tutto il mondo.

Sempre nel corso del consiglio esecutivo, che ha riunito 19 ministri del Turismo provenienti da 38 nazioni, si è tenuta la prima sessione tematica sulla comunicazione turistica e sul suo ruolo nella costruzione di una nuova narrativa incentrata sull’importanza del settore per lo sviluppo economico e le opportunità sociali.