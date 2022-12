Unwto, gli italiani Giglio e Sauris tra i Best Tourism Villages 2022

Sapevate che due tra i “migliori villaggi turistici del mondo” sono in Italia? L’Isola del Giglio, in Toscana, e Sauris-Zahre, in Friuli Venezia Giulia, spiccano infatti nella speciale graduatoria, che comprende 32 borghi di 18 Paesi, stilata dall’Organizzazione Mondiale del Turismo delle Nazioni Unite (Unwto) nella seconda edizione del bando “Best Tourism Villages”.

Il Giglio, Sauris-Zahre e gli altri centri premiati sono stati selezionati da una commissione tra i 130 candidati dai 57 Stati in lizza: ora sono una testimonianza di eccellenza mondiale nei programmi di sviluppo nelle comunità rurali per il conseguimento degli Obiettivi di Sviluppo sostenibile dell’Onu.

Mission del bando, infatti, è quello di segnalare e gratificare quei villaggi che hanno dimostrato di avere un approccio innovativo al turismo nelle zone di campagna, in grado di garantire la tutela dei piccoli centri e dei paesaggi nel rispetto delle diversità culturali, dei loro valori e della attività tradizionali.

Ma per l’Italia questa non è l’unica bella notizia giunta nella giornata di ieri. Merito del borgo umbro di Otricoli – terzo candidato dal ministero del Turismo – che è in lizza per partecipare al “Best Tourism Village Upgrade Programme”. I borghi prescelti parteciperanno al network globale dei Best Tourism Villages: potranno scambiare informazioni ed esperienze con esperti e partner del settore pubblico e privato. La cerimonia di premiazione avrà luogo il 27 e 28 febbraio 2023 ad AlUla, in Arabia Saudita.

Grande soddisfazione da parte del ministro del Turismo, Daniela Santanché: «Una notizia che ci rende, ancora una volta, orgogliosi della nostra bella Italia. Un riconoscimento internazionale a due borghi che rappresentano l’eccellenza turistica italiana e che sono l’occasione per rafforzare la strategia di promozione del Paese a partire da luoghi meno noti ma che rappresentano l’Italia più autentica».