Vacanze 2024, a un italiano su quattro piace la bassa stagione

Oltre il 40% degli italiani eviterà l’alta stagione per le vacanze 2024. Lo rivela il Revolut travel report, in base al quale quasi un italiano su 4 programma la propria vacanza principale tra aprile e giugno, mentre la metà partirà tra luglio e agosto. Revolut è una banca autorizzata con oltre 40 milioni di clienti in tutto il mondo e oltre 1,5 milioni in Italia: il sondaggio ha coinvolto più di 15mila over 18 in 15 Paesi, di cui 1000 in Italia.

Se dunque la metà degli intervistati (49%) ha indicato luglio e agosto come periodo preferito per la villeggiatura, più del 40% sceglierà altri mesi dell’anno, per evitare i costi altissimi, non incontrare le folle e trovare un clima migliore. Il 12% programma le vacanze principali a settembre e, contrariamente agli stereotipi, non si tratta solo di studenti universitari. Il 23%, invece, pianifica il viaggio più lungo tra aprile e giugno, mentre il 17% trascorrerà la propria vacanza principale tra ottobre e dicembre. Il 6% degli intervistati non pianifica alcuna partenza quest’anno.

Per quanto riguarda le destinazioni più gettonate, il 50% degli italiani trascorrerà le vacanze in Italia, il 29% viaggerà in tutta Europa e il 9% in Paesi extraeuropei. Tra chi viaggia in Europa, le mete preferite sono Spagna, Grecia e Francia, mentre chi viaggia a lungo raggio sceglierà soprattutto Usa, Egitto e Giappone. Gli italiani che viaggiano in Europa sono prevalentemente persone di età compresa tra i 18 e i 24 anni, mentre chi sceglie una destinazione intercontinentale tra i 25 e i 34 anni.

Le vacanze al mare sono la tipologia preferita da 6 intervistati su 10. Il 23% degli italiani pianifica anche viaggi con la famiglia, il 18% sceglie vacanze nella natura. I city break sono l’opzione solo per il 10% degli italiani e i soggiorni benessere per il 7%. Appena l’1% sceglie la workation quest’anno: un mix tra lavoro e vacanza.

Revolut ha chiesto agli italiani quali attività ed esperienze apprezzano durante il viaggio: provare cibo e tradizioni locali raggiungono il 53%, vedere monumenti e architettura locali il 36%. Per quanto riguarda dove alloggiare, l’hotel all-inclusive con open bar e buffet è la scelta preferita, 43%, mentre il campeggio e il caravaning sono scelti solo dal 6% degli intervistati. Il 7% degli italiani cerca anche attività per bambini in modo che i genitori possano rilassarsi.

«Ci aspettiamo una stagione di viaggi intensa quest’anno –spiega Ignacio Zunzunegui, responsabile del sud Europa di Revolut – Ecco perché, ovunque i nostri clienti intendano andare, abbiamo preparato per loro una scelta di utili funzionalità di viaggio. Oltre al nostro cambio valuta competitivo, Revolut offre cashback su hotel ed esperienze, lounge aeroportuali e assicurazione di viaggio».