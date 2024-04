Tip tiene ancora stretta Alpitour e approva il bilancio

Tutto tace. E sembra concreta l’eventualità che sia slittata, per non dire sospesa, la cessione delle quote di Alpitour da parte di Tip – Tamburi Investment Partners. Nessuna “corsa” – come si soleva dire nei titoli – a tre, quattro o cinque. E nessuna fretta di concludere un’operazione che, come spiegato dallo stesso Giovanni Tamburi, avrebbe senso solo a determinate condizioni: ovvero garantire continuità al polo turistico guidato da Gabriele Burgio.

In altre parole, come recitava l’ultima lettera di Tamburi agli azionisti, non c’era e non c’è «la benché minima intenzione di accettare proposte che non tengano in adeguato conto cos’è e cosa può ancora diventare» Alpitour World.

Ieri, nel frattempo, l’Assemblea dei soci Tip ha approvato il bilancio di esercizio 2023 con un utile netto pro forma consolidato di circa 149,1 milioni (rispetto ai 139 milioni del 2022), un patrimonio netto di 1,44 miliardi (lo scorso anno erano 1,17 miliardi) e la distribuzione di un dividendo di 0,15 euro per azione.

È stato nominato, inoltre, il nuovo Collegio sindacale, che resterà in carica per il triennio 2024-2026, costituito dai sindaci effettivi Myriam Amato (presidente del Collegio), Fabio Pasquini, Marzia Nicelli, oltre a Marina Mottura e Simone Montanari nel ruolo di sindaci supplenti.