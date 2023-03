Vacanze a rate in adv: la soluzione Aiav-Banca Sella

Credito al consumo senza costi per il venditore: è la nuova proposta di Aiav realizzata in collaborazione con Banca Sella. Con questa partnership l’associazione intende offrire una nuova opportunità alle oltre 2mila agenzie di viaggi associate che potranno così proporre ai loro clienti la possibilità di rateizzare il pagamento delle vacanze, appoggiandosi a un istituto di credito di comprovata affidabilità.

Per Fulvio Avataneo, presidente Aiav, «Il buy now pay later è una formula di pagamento sempre più apprezzata dai consumatori che, pur non rinunciando alle esperienze e ai viaggi, nell’ultimo periodo hanno dovuto ridurre le spese a causa dei rincari provocati dalla crisi climatica e dalla situazione politica internazionale. A differenza dei big player del turismo, le agenzie non hanno la capacità finanziaria di sobbarcarsi il costo di queste operazioni: per questo, insieme a Banca Sella, abbiamo sviluppato una soluzione a costo zero per il venditore, che consente comunque al cliente di diluire il pagamento».

Nello specifico, in virtù di questo accordo, le agenzie Aiav potranno accedere agevolmente a formule di rateizzazione, senza costi per il venditore, caratterizzate da tassi di interesse vantaggiosi per il cliente. Uno strumento utile anche in un’ottica di up-selling, che rende decisamente più accessibili i viaggi più costosi, come quelli sul lungo raggio, in forte ripresa negli ultimi mesi. Tutte le trattative sono operate nella massima sicurezza, online oppure offline a discrezione del cliente, e nel rispetto della normativa in vigore.

La soluzione di finanziamento offerta dalla collaborazione tra Aiav e Banca Sella è disponibile per i viaggi in Italia e all’estero.