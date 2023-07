Valtur, Eden e Msc sul podio dei migliori customer service in Italia

Sono in tutto 446 le aziende premiate dal Corriere della Sera e Statista nell’ambito di Italy’s Best Customer Service 2023/24. Tra queste, per la categoria “agenzie di viaggi e tour operator” si distingue Valtur, parte del Gruppo Nicolaus, con un punteggio pari a 8.51; Eden Viaggi (Alpitour), invece, vince la categoria “villaggi e vacanze” (8.56 punti), mentre Msc Crociere con 8.70 punti sale sul gradino più alto del podio dedicato alle aziende crocieristiche.

Quanto ai trasporti, Corriere e Statista incoronano Emirates con un punteggio pari a 9.23 per le “compagnie aeree di fascia alta”, con easyJet che invece si aggiudica il primato tra le “compagnie low cost”. Seconda e terza dietro Emirates sono Klm (8.42) e Lufthansa (8.15).

A Italo (8,21) va poi la medaglia d’oro per i “trasporti ferroviari”, con Corsica Sardinia Ferries (8,04) che si prende il primo posto nell’ambito dei “trasporti marittini – navi e tragetti. Premiata anche MarinoBus (8,38) nei “trasporti a lunga percorrenza”.

Tra gli alberghi, The Luxury Collection (8,87) vince per gli “hotel di lusso”; Marriott (8,92) negli “hotel di fascia alta” mentre Sheraton (con un punteggio di 8,78) negli “hotel di fascia media” e Mercure (8,46) per la fascia bassa. Alle spalle di The Luxury Collection troviamo Relais & Châteaux (8.73) e Baglioni Hotels (8.48); dietro Marriott ci sono Hyatt (8.87) e Hilton (8.69).

Infine, bottino pieno per Booking, il cui servizio clienti viene valutato il più efficiente in cinque categorie: confronto e prenotazione online biglietti aerei (8,53), confronto e prenotazione online camere d’albergo (8,66), confronto online di auto a noleggio (7,96), portale online per vacanze (8,65), e residence e appartamenti vacanze (8,65).