Venezia regina dello shopping tourism: il report Global Blue-Lybra Tech

All’estate 2023 il compito di consolidare la ripresa del turismo internazionale, tanto per le mete di villeggiatura, quanto per le città d’arte. Parola di Global Blue, che opera nel tax free shopping, e Lybra Tech, azienda che sviluppa soluzioni tecnologiche basate sui big data, che con il report “The Next” hanno studiato gli attuali flussi turistici intercontinentali certificando un grande e insolito interesse di canadesi e australiani per la nostra Venezia.

Nello studio, tra le nazionalità che tra febbraio e aprile hanno cercato un pernottamento a Venezia nel periodo compreso tra giugno e agosto, proprio canadesi e australiani risultano tra le prime dieci nazionalità più attive: i primi con una finestra media di prenotazione di 112,3 giorni per 2,8 notti; i secondi di 113 giorni per 2,7 notti.

A rafforzare l’apporto che canadesi e australiani stanno già dando al capoluogo veneto poi, intervengono anche le loro performance in chiave tax free shopping accertate da inizio anno. Gli australiani, infatti, nei primi quattro mesi del 2023 hanno registrato un recovery della spesa tax free del 143% rispetto al 2019 e uno scontrino medio di 993 euro (+29%). In particolare, aumentano gli acquisti verso il fashion, che passano dal 74% al 78%. Per quanto riguarda i canadesi, invece, da inizio 2023 la loro spesa è insistentemente cresciuta (+64% nel periodo), specialmente verso il fashion (dal 57% del 2019 all’odierno 80%), per uno scontrino medio di 1.004 euro.

Secondo “The Next”, infine, il profilo principale del turista a Venezia è formato dalle coppie, che prediligono San Marco come area di pernottamento, seguita da quelle di Cannaregio e Santa Croce. Se canadesi e australiani rappresentano le nazionalità emergenti, però, oltre metà del bacino turistico che ricerca un soggiorno in Laguna è composto da britannici (36,1%) e americani (19,3%). Il giorno più ricercato, inoltre, risulta essere quello del 19 giugno.