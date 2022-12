Viaggi d’affari, BizAway recupera il 70% delle prenotazioni

Nonostante lo scenario attuale globale non roseo, anche il turismo d’affari dà evidenti segnali di pieno risveglio dopo il forzato letargo della pandemia: secondo i rilevamenti di BizAway, scaleup attiva dal 2015 nel business travel, confrontando i dati del 2019 con quelli del 2022 si rileva un incremento della spesa per i viaggi di lavoro accompagnato da una crescita parallela del numero effettivo di prenotazioni.

I clienti di BizAway al momento hanno raggiunto la soglia del 70% dei livelli pre-pandemia in entrambe le voci: spesa e prenotazioni. Nello specifico, le spese effettuate per il business travel nel 2022 sono al 69,31%, mentre la percentuale delle prenotazioni è al 68,06% rispetto al 2019.

«Non stiamo rilevando gli effetti dell’aumento dei prezzi causato dall’inflazione ma una vera e propria ripresa delle attività – spiega Luca Carlucci, ceo e cofounder di BizAway – Il segreto è nella digitalizzazione. Gli ultimi due anni, infatti, sono stati caratterizzati da costanti e repentini stravolgimenti della situazione internazionale ed è emerso come sia sempre più fondamentale essere organizzati e avere a disposizione strumenti precisi e affidabili. Con BizAway abbiamo continuato a lavorare per fornire alle aziende lo strumento più smart e sicuro per gestire le trasferte e i propri dipendenti in viaggio e credo sia proprio per questo che abbiamo risentito meno dell’aumento dei prezzi del settore».

Per i vertici di BizAway lo scenario futuro nel business travel sarà fortemente caratterizzato da tre passaggi chiave e altrettanti pilastri: digitalizzazione, sostenibilità e sicurezza. E la prima sfida del 2023 sarà sicuramente efficientare per contenere i costi, e una delle risposte cardine sarà dotarsi di strumenti digitali efficaci per le prenotazioni e per la raccolta e l’analisi dei dati.

«Dato lo scenario che si presenta attualmente al settore dei viaggi e le sfide che gli si pongono per il prossimo anno è facile comprendere quanto la digitalizzazione sarà fondamentale per gli attori di questo comparto – conclude Flavio Del Bianco, cto e cofounder di BizAway – Il nostro 2023 sarà senza dubbio caratterizzato da ulteriori implementazioni per ottimizzare sempre più i viaggi aziendali dei nostri clienti e per fronteggiare al meglio situazioni improvvise o di emergenza, fornendo loro la soluzione digitale più all’avanguardia possibile».