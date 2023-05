Viaggi d’affari, la rimonta della Cina nel report AirPlus

L’analisi delle transazioni per la biglietteria aerea, effettuate con le soluzioni AirPlus nel primo trimestre del 2023, rileva come le aziende italiane abbiano ripreso a far viaggiare i loro dipendenti. Nel complesso, stando ai dati della multinazionale specializzata nella fornitura di soluzioni innovative per il pagamento, la rendicontazione e l’analisi delle spese aziendali, la spesa per i biglietti aerei fra gennaio e marzo è aumentata del 105% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

DESTINAZIONI: LA CINA RECUPERA TERRENO

Con l’allentamento delle restrizioni anti-Covid all’ingresso, anche i viaggi per la Cina sono tornati a crescere: il gigante asiatico, che prima della pandemia occupava stabilmente il secondo posto tra le destinazioni intercontinentali preferite dopo gli Stati Uniti, è passato dall’ultima posizione dell’anno scorso alla quinta nei primi tre mesi del 2023. Città d’elezione è Shanghai.

Invariate, invece, le mete più popolari: nei primi tre mesi del 2023, gli Stati Uniti hanno mantenuto il primo posto seguiti dagli Emirati Arabi Uniti. L’India conferma anche quest’anno la terza posizione.

TORNA L’EARLY BOOKING ANCHE NEL BUSINESS TRAVEL

Rispetto all’anno precedente, le aziende hanno prenotato con più anticipo, in media 19,2 giorni prima del viaggio. Questa tendenza va letta anche alla luce della relativa limitata disponibilità di voli sul mercato e della conseguente volontà, da parte delle aziende, di assicurarsi per tempo i biglietti necessari.

Se durante la pandemia le prenotazioni venivano effettuate con brevissimo preavviso, ora l’advanced booking è quasi tornato ai livelli pre-Covid, attestandosi a circa 19 giorni prima della partenza. Rispetto ad altri Paesi europei (Sono stati analizzati i mercati principali europei di AirPlus: Germania, Austria, Svizzera, Belgio, Paesi Bassi, Francia, Italia e Regno Unito), tuttavia, i viaggi d’affari in Italia vengono prenotati con un preavviso molto più breve (advanced booking medio in Europa: 26,5 giorni).

Nessuna sorpresa, infine, in merito alla durata dei viaggi: rimane costante il periodo di una media di sei giorni in trasferta, mentre la percentuale di viaggi di un solo giorno è rimasta bassa, intorno al 8%.