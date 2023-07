Viaggi di nozze al +200% e Sudafrica al top: i trend di viaggigiovani.it

I trend 2023 dei viaggi di nozze si riallineano a quelli del periodo pre pandmeico, soprattutto per quanto riguarda le destinazioni. È questa l’analisi principale di viaggigiovani.it, tour operator di Trento, che premia il Sudafrica come destinazione top, mentre comincia a farsi largo una nuova tendenza tra i neo-sposi: la luna di miele in gruppo.

Nel dettaglio, il viaggio di nozze, con partenze nel 2023 è in crescita del 200% rispetto al 2022 e del 400% rispetto al 2021. Rimane tendenzialmente rivolto al lungo raggio e il 60% sceglie il Sudafrica, anche in combinazione con le Seychelles, come estensione mare. Gli Usa restano un evergreen, ma subiscono un calo del 35% rispetto alle richieste dello scorso anno: ora sono disponibili anche le destinazioni che erano più ritrose all’apertura nel post-pandemia.

Leggermente al di sotto delle aspettative anche il Giappone: nonostante un vertiginoso picco di richieste rispetto al 2022, il trend dell’anno corrente rimane comunque del 40% inferiore a quello del 2019. Sale l’Indonesia, che ha avuto un incremento per i viaggi su misura del 400% rispetto al 2022 e del 2000% rispetto al 2019.

Prevista una crescita per le mete africane, in particolare Tanzania e Namibia e attese più che ottimistiche nel 2024 anche per il Perù, potenzialmente in abbinata alle Galapagos. Per quanto riguarda il corto/medio raggio, o si segnalano in Europa Norvegia e Islanda: Norvegia in trend col 2022, Islanda in flessione del 35% ma sempre con buoni numeri.

Il viaggio di nozze pur continuando ad essere considerato uno dei viaggi più importanti della vita, sembra aver perso il suo connotato di primo viaggio di coppia. «Spesso ci viene richiesto di viaggiare in aggregazione a un tour di gruppo, con il duplice scopo di risparmiare sui costi di viaggio ma anche di socializzare – commenta il ceo di viaggigiovani.it, Nicola Moltrer – Diverso è il caso delle coppie che fanno questa scelta per affrontare viaggi spedizione o destinazioni più complesse da visitare in solitaria. Si tratta in entrambe le circostanze di numeri veramente ridotti, però è una tendenza emergente che va tenuta sotto osservazione».