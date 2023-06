Viaggi “facili” negli States:

tutti i voli diretti dall’Italia

Con il decollo del volo Norse Atlantic da Roma Fiumicino a New York – che promette di riportare in auge il cosiddetto lungo raggio low cost – si completa una network storico nei voli tra Italia e Usa per l’estate 2023. Mai come quest’anno, infatti, i collegamenti transatlantici tra il nostro Paese e gli States sono stati così ricchi di aerei, sedili e capacità.

Dopo la pandemia, la direttrice Italia-Usa coniuga un’altissima domanda con una importante profittabilità delle rotte, e la maggior parte dei collegamenti è destinata ai due grandi hub italiani, ovvero Roma Fiumicino e Milano Malpensa. Ma anche gli aeroporti di medie dimensioni come Venezia e Napoli hanno consolidato la loro attività transatlantica.

Una cosa è certa: volare dal nostro Paese agli States e viceversa è (quasi) sempre un affare per la compagnia aerea. E i dati di riempimento e delle prenotazioni, nonostante la folle corsa dei prezzi, giustifica la quantità di collegamenti.

I record di Milano Malpensa

Da Milano Malpensa sono ben sette le compagnie aeree che operano voli tra Italia e States: le tre sorelle Delta, American e United, la due compagnie italiane Ita Airways e Neos, il vettore all business La Compagnie e la compagnia Emirates.

Oltre ai tanti voli da Fiumicino per gli Usa, Ita opera il volo quotidiano tra Malpensa e New York Jfk. Dall’aeroporto milanese per il principale scalo della Grande Mela volano anche Neos, Delta, American ed Emirates.

Neos, compagnia aerea del Gruppo Alpitour, ha rinnovato anche quest’anno l’operativo Malpensa-Jfk. La rotta era stata inizialmente pensata come servizio solo cargo, ma nel 2021 con l’avvio dei voli Covid tested, Neos ha promosso il collegamento anche per il servizio passeggeri.

Da marzo scorso, poi, Delta Air Lines ha ripreso il volo diretto giornaliero da Malpensa per l’Hartsfield-Jackson International Airport di Atlanta. La compagnia statunitense serve già l’aeroporto di Malpensa con due voli giornalieri per New York. American Airlines opera il collegamento giornaliero con Boeing 777 sempre per New York Jfk. United Airlines, infine, opera un doppio collegamento da Malpensa: il volo quotidiano per New York Newark e quello per Chicago O’Hare.

Sempre da Malpensa, poi, prosegue il volo all Business del vettore francese La Compagnie che vola su New York Newark e nei periodi di picco arriva fino a sei frequenze settimanali. Ultimo, ma non meno importante, lo storico volo Emirates EK205 operato con il gigante dei cieli A380 che collega Dubai a New York Jfk attraverso lo scalo operativo su Malpensa.

Il super network di Fiumicino

Se Malpensa ha il record di compagnie aeree operanti sulle rotte per gli Usa, Fiumicino detiene il primato per la quantità di voli e capacità. A partire dal network di Ita Airways che fa base proprio al Leonardo da Vinci.

La compagnia di bandiera vola da Fiumicino verso sei destinazioni negli Usa. Ai voli per New York Jfk (dal 1° giugno è attiva la terza frequenza giornaliera), Miami (un volo giornaliero), Boston e Los Angeles (cinque voli a settimana per entrambi) ora si aggiungono anche la Roma Fiumicino-Washington – partita il 2 giugno con cinque frequenze settimanali che diventeranno giornaliere ad agosto – e la Roma-San Francisco che parte il 1° luglio e sarà operata con l’ammiraglia A350.

Delta Air Lines, invece, ha lanciato l’operativo più importante di sempre sull’Italia con il collegamento giornaliero da Fiumicino a Boston; mentre da maggio opera tre frequenze giornaliere per New York. Dal 27 marzo, inoltre, Delta ha aumentato le frequenze su Atlanta e il 6 giugno scorso ha inaugurato la rotta per Detroit.

Ma le altre compagnie aeree Usa non sono state a guardare. American Airlines ha introdotto il secondo volo giornaliero da Roma Fiumicino a New York Jfk che si aggiunge al doppio collegamento giornaliero per Dallas Fort Worth annunciato alla fine dello scorso anno. A questi si aggiungono un volo a settimana diretto per le seguenti destinazioni: Charlotte, Philadelphia, e Chicago O’Hare. L’aeroporto di Fiumicino è di fatto il secondo per numero di voli tra Italia ed Europa – dopo Londra Heathrow – nel network di American.

United Airlines, infine, fino a tutto il mese di settembre effettuerà un collegamento diretto giornaliero tra Roma Fiumicino e San Francisco. Il collegamento si aggiunge a quelli operativi tutto l’anno da Roma per New York Newark e ai collegamenti giornalieri stagionali che dal Leonardo da Vinci per Chicago O’Hare e Washington Dulles.

L’ultima arrivata, poi, è la low cost norvegese Norse Atlantic Airways che ha appena inaugurato la Roma Fiumicino-New York Jfk con un volo giornaliero operato con B787 Dreamliner.

C’è spazio anche per Venezia e Napoli

Oltre ai due “poli” Fiumicino-Malpensa, il network delle rotte Italia-Usa è ampliato anche dai collegamenti diretti in partenza dall’aeroporto di Venezia e di Napoli: due destinazioni turistiche che non hanno bisogno di marketing per essere vendute al mercato statunitense , ma che sono anche un buon bacino di traffico per l’outgoing italiano nelle rispettive aeree del Nord e del Sud Italia.

Lo scalo veneto è quello che offre più collegamenti con tutte e tre le sorelle statunitensi, American, Delta e United.

Il 12 marzo scorso è ripartito il collegamento Delta Air Lines dall’aeroporto Marco Polo per New York Jfk; mentre l’8 maggio è stato ripristinato il servizio per lo scalo Hartsfield–Jackson di Atlanta.

American Airlines, invece, collega Venezia con Philadelphia con voli giornalieri operati con B787-8 per tutta la stagione estiva, sino alla fine del mese di ottobre 2023. United, infiner, vola dal Marco Polo verso New York Newark aumentando la capacità. Da quest’anno, infatti, la rotta verrà operata ogni giorno con i B777 al posto dei 767.



L’aeroporto di Napoli Capodichino – che sta vivendo un vero e proprio exploit di collegamenti – ha ricevuto le attenzioni sempre più importanti proprio di United Airlines.

Il collegamento giornaliero stagionale del colosso Usa da Napoli a New York Newark – attivo fino al 28 ottobre 2023 – ha ricevuto perfino un raddoppio delle frequenze dal 23 giugno al 7 settembre. In questo periodo, quindi, ci saranno ben due voli al giorno da e per lo scalo napoletano.