Viaggi nelle Filippine, scatta l’obbligo di registrazione all’eTravel System

Dal 15 aprile tutti i passeggeri internazionali in entrata e in uscita nelle Filippine dovranno utilizzare il nuovo sistema eTravel. Lo ha annunciato il Commissario per l’Immigrazione Norman Tansingco.

Sebbene il sistema sia accessibile ai visitatori dall’anno scorso, è adesso ufficiale l’avvio globale dell’eTravel System, mentre le tessere cartacee per gli arrivi e le partenze saranno completamente eliminate entro il 1° maggio.

In linea con la direttiva della Task Force Inter-Agency, chi sta per partire o ha in programma un viaggio nelle Filippine, da metà aprile in poi dovrà necessariamente effettuare la registrazione al portale per la gestione delle malattie infettive emergenti e per garantire un viaggio in totale sicurezza e tutela dei turisti e dei cittadini.

Per iscriversi basta cliccare sul sito web etravel e completare il form con i dati personali, le informazioni sul viaggio e la dichiarazione sanitaria; infine è indicato di scaricare il codice QR da presentare all’arrivo nel Paese.

È possibile registrarsi e presentare le informazioni di viaggio e la dichiarazione sanitaria 72 ore prima dell’arrivo nel territorio filippino o dal volo di rientro in uscita dal Paese. La nuova piattaforma sostituisce il One Health Pass, che era stato precedentemente inserito come requisito di viaggio durante e dopo la pandemia Covid-19, semplificando le pratiche di controllo in aeroporto più veloce e sicuro.

La Task Force Inter-Agency per la gestione delle malattie infettive emergenti (Iatf-Eid) è organizzata dal governo delle Filippine per rispondere alle questioni riguardanti le malattie infettive emergenti nel Paese.

Per maggiori informazioni: https://philippines.travel/