Viaggi in Thailandia, il tetto per gli italiani torna a 30 giorni

In Thailandia per trenta giorni senza visto. Il Paese asiatico ha ripristinato la sua politica per circa 60 Paesi visa free – tra cui quelli dell’Europa continentale, compresa l’Italia, il Regno Unito, gli Stati Uniti, l’Australia e l’Arabia Saudita – a partire da aprile, diminuendo nuovamente il periodo di permanenza “libera” che era stato temporaneamente fissato a 45 giorni.

Secondo Tourism Authority of Thailand (Tat), i visitatori esenti dal visto avranno poi la possibilità di prolungare il soggiorno, una volta, per altri 30 giorni se passano attraverso l’immigrazione, restando a destinazione per un massimo di 60 giorni. Inoltre, per ottenere una proroga di 30 giorni si può uscire dal Paese per un breve periodo e successivamente rientrare: a ogni modo, l’attraversamento delle frontiere terrestri può avvenire solo due volte l’anno.

Infine, per i Paesi per cui è richiesto il visto all’arrivo il periodo di permanenza è tornato a 15 giorni.