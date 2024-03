Viaggi, report Skyscanner: sul podio Spagna e Grecia. E torna l’early booking

Skyscanner ha pubblicato il suo ultimo report Horizons, che mette in evidenza le finestre di prenotazione, le scelte di destinazione e le mete di tendenza nella regione Emea (Europa, Medio Oriente e Africa), dove si distinguono Spagna e Grecia su tutte.

L’analisi si basa sui dati proprietari di Skyscanner Travel Insight, che confrontano il comportamento dei viaggiatori e le tendenze di ricerca anno per anno.

In generale, i viaggiatori stanno pianificando con maggiore anticipo rispetto all’anno precedente, segnando un ritorno alla tradizionale stagionalità nel 2024.

I viaggiatori dell’area Emea mostrano una forte fiducia in ciò che li aspetta, con un aumento dei viaggi prenotati con maggiore anticipo (una quota maggiore delle finestre di prenotazione di 60-89 giorni e di 90 giorni e oltre).

Quanto alle scelte di destinazione, si evidenziano le preferenze regionali: un significativo 53% dei viaggiatori sceglie di esplorare l’Europa, con un aumento del 4% rispetto all’anno precedente, suggerendo una tendenza alla vicinanza e alla convenienza. Anche il Sud-Est asiatico registra però un aumento di popolarità.

Inoltre, in tutte le regioni la durata media dei viaggi è leggermente diminuita o invariata rispetto all’anno precedente per molte destinazioni popolari.

Spagna e Grecia dominano la classifica delle mete più ricercate su Skyscanner, con Bangkok (Thailandia), New York (Usa) e Sydney (Australia) anch’esse popolari per i viaggi a lungo raggio. Mentre Victoria in Canada, Marmagao in India, Panama City, Bol in Croazia, Pristina in Kosovo stanno registrando una crescita significativa del volume di ricerca tra i viaggiatori Emea.

Così Stefano Maglietta, travel expert di Skyscanner: «Le nostre ultime analisi di Horizon rivelano un panorama di viaggi che rimane familiare pur essendo allo stesso tempo in continua evoluzione. Mentre la tradizionale stagionalità sta tornando e la domanda per le destinazioni più popolari rimane alta, i viaggiatori sono anche alla ricerca di esperienze di valore e stanno valutando anche opzioni più vicine a casa. In tutte le piattaforme di Skyscanner abbiamo riscontrato un’incredibile domanda all’inizio dell’anno e ci aspettiamo che questa continui anche in estate, soprattutto in regioni come l’Europa».

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Skyscanner