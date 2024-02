Visit Rome Pass, abbonamento prolungato a 7 giorni

Per visitare Roma e le sue attrazioni in maniera organizzata e facile, Visit Italy, il canale di promozione indipendente dell’Italia nel mondo, propone la Visit Rome Pass di 7 giorni, l’unico abbonamento della durata di una settimana per accedere alle principali attrazioni della Città Eterna.

Visit Rome Pass, che già esiste nelle sue opzioni di 2 e 3 giorni, si allunga fino alla settimana per essere ancora più fruibile, l’abbonamento permette di entrare nei più conosciuti e amati luoghi e musei di Roma, come i Musei Vaticani e la Cappella Sistina, il Colosseo, il Foro Romano, il Palatino, la Galleria Borghese e Castel Sant’Angelo. Sarà più semplice per il turista costruire un un itinerario personalizzato già prima dell’arrivo in città, scegliendo tra quelli proposti da Visit Rome Pass.

Inoltre, inclusi nella card, anche l’accesso illimitato ai trasporti pubblici per una settimana, il servizio Hop on Hop off full days e il transfer a/r Roma Fiumicino.

Per usare Visit Rome e accedere alle attrazioni si utilizza un voucher digitale che appare nella sezione mypass della app Visit Rome pass, scaricabile da apple store o da play store, mentre per accedere gratuitamente ai mezzi pubblici si dovrà ritirare una card fisica.