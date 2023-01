VisitBritain incontra oltre 120 buyer internazionali in educational

VisitBritain ospiterà oltre 120 buyer internazionali per una serie di educational in Gran Bretagna. Presenti responsabili degli acquisti provenienti da 16 mercati internazionali, tra cui i rappresentanti dei tre maggiori inbound del Regno Unito: Usa, Francia e Germania, oltre ad Australia, Belgio, Brasile, Canada, Cina, Giappone, Paesi del Golfo, India, Italia, Paesi Bassi, Paesi Nordici, Corea del Sud e Spagna.

Gli educational rientrano nell’evento Showcase Britain dell’Ente nazionale per il turismo, che prenderà il via con un evento di networking per i buyer internazionali e i travel trade media al Tottenham Hotspur Stadium di Londra giovedì 26 gennaio.

Gli appuntamenti inizieranno il 28 gennaio e sono costituiti da un mix di itinerari da tre a cinque giorni con destinazione Inghilterra, Galles e Scozia, per mostrare ai buyer i prodotti turistici migliori che la Gran Bretagna possa offrire. In collaborazione con gli enti turistici locali e le aziende ricettive del Regno Unito i team di VisitBritain hanno sviluppato itinerari su misura per ciascun mercato.

Tutti gli itinerari partono da Londra, quindi il tour prevede Manchester, Liverpool e il Lake District; Bath, Bristol e le Cotswolds; Newcastle e Northumberland; Cambridge; Somerset; le West Midlands; la regione vinicola inglese; Edimburgo; Cardiff e altre regioni di Scozia e Galles.

Per il mercato italiano l’itinerario inizierà la sera del 27 gennaio, alla scoperta di Oxford, per poi continuare nella contea del Somerset con l’elegante città georgiana di Bath, Bristol e la storica Wells, fino alla Cheddar Gorge, una suggestiva gola nei pressi della cittadina di Cheddar, in cui nacque il famoso formaggio inglese.

I buyer saranno accolti ufficialmente dal presidente di VisitBritain Nick de Bois, poi verranno aggiornati dai team commerciali dell’Agenzia e di London & Partners, VisitScotland e Visit Wales sugli ultimi prodotti, esperienze, ospitalità e alloggi. Prima di partire per i rispettivi tour, inoltre, parteciperanno al Britain and Ireland Marketplace il 27 gennaio, una giornata con fornitori di servizi turistici e destinazioni provenienti da tutta la Gran Bretagna.

Gli Educational si svolgeranno mentre VisitBritain si prepara a ospitare il suo evento commerciale globale di punta, ExploreGb Virtual, dal 27 febbraio al 2 marzo.

A febbraio, intanto, VisitBritain lancerà una nuova campagna di marketing per incentivare le prenotazioni, mostrando la Gran Bretagna come una destinazione dinamica, emozionante e inclusiva. La campagna si concentra anche sui principali eventi del 2023, tra cui l’incoronazione di Re Carlo III a maggio, per la quale si terrà un weekend lungo, e su Liverpool che ospiterà l’Eurovision Song Contest, per conto dell’Ucraina, sempre a maggio.

Le ultime previsioni di VisitBritain per il 2023 stimano 35,1 milioni di visite internazionali nel Regno Unito, l’86% dei livelli del 2019 e il 18% in più rispetto a quelli del 2022. Le previsioni di spesa dei visitatori stranieri per il 2023 sono di 29,5 miliardi di sterline, una cifra record.

«Siamo lieti di mostrare la Gran Bretagna ai buyer internazionali per incentivare le prenotazioni – ha voluto sottolineare Patricia Yates, ceo di VisitBritain – potranno sperimentare in prima persona la più calorosa accoglienza britannica e l’eccezionale e variegata offerta turistica».