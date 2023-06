Voce del verbo “viaggiare”: la pubblicità Civitatis che sfida l’Accademia della Crusca

Civitatis, piattaforma di distribuzione online di visite guidate, escursioni e attività, ha lanciato la sua nuova campagna di comunicazione in televisione e sui social network.

Con oltre 80.000 attività in 3.600 destinazioni in 150 Paesi, il marketplace spagnolo è tra le compagnie leader nella vendita B2B e B2C delle esperienze di viaggio. Nel 2022 più di 600.000 persone hanno scelto Civitatis per integrare i loro viaggi.

La nuova campagna prende spunto dalla definizione dell’Accademia della Crusca – “Viaggiare: spostarsi da un luogo a un altro, generalmente distante, con qualsiasi mezzo di trasporto” – per creare un ribaltamento del concept classico del viaggio.

“Questa è l’accezione del verbo “viaggiare” che l’Accademia della Crusca propone come buona, ma… È questo il viaggio? O è un concetto banalizzato a causa del modo in cui viene praticato? Civitatis dice “No” a questa definizione e lo fa nella sua ultima campagna “Che cos’è viaggiare?”, il nuovo e primo spot recentemente presentato in televisione e sui social network”, sorttolinea la nota della società.

La risposta di Civitatis alla classica domanda, quindi, tende a mettere in risalto la parte “esperenziale” dell’offerta turistica. “Viaggiare è storia, di ogni persona e di ogni luogo. Viaggiare è condividere gli usi e i costumi di ogni luogo. Viaggiare è assaggiare e conoscere, in tutti i sensi, da soli o in compagnia. E, più che muoversi, viaggiare è lasciarsi trasportare: per questo, non c’è niente di meglio che affidarsi a Civitatis e approfittare delle migliaia di esperienze che offre in più di 3.600 destinazioni”, sottolinea ancora l’azienda spagnola.

La campagna “Che cos’è viaggiare?”, realizzata dall’agenzia PS21 sotto la direzione di Laura Martinova, si è avvalsa di immagini allegre tra amici, cartoline romantiche e sequenze esotiche che invitano il turista a immergersi nelle sensazioni di ogni destinazione. L’agenzia di media offline iProspect (Dentsu) si è occupata della presentazione in televisione, dove è visibile dall’11 giugno in Spagna e dal 4 giugno in Italia, ed è disponibile anche sui social network dell’azienda.

Per Abraham Martín, cmo di Civitatis: «questo nuovo spot è una dichiarazione d’intenti: l’importante di un viaggio non è andare verso una destinazione, l’importante è quello che si fa quando si è lì. Civitatis è il compagno di viaggio perfetto, che ti aiuta a vivere esperienze e ad arricchire il tuo viaggio di momenti memorabili. È questo che ci si ricorda. Venezia, Porto, Parigi, il Colorado Canyon e Marrakech sono gli scenari scelti per invitare gli utenti a circondarsi di persone e momenti indimenticabili durante le prossime vacanze e a scoprire che “Viaggiare non è la stessa cosa che viaggiare con Civitatis”, una forte dichiarazione d’intenti dell’azienda in questi giorni che precedono l’inizio ufficiale dell’estate».