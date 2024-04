Voglia d’Italia tra i brasiliani: presidio Enit al Wtm Latin America

I brasiliani amano l’Italia e lo dimostrano con le loro scelte turistiche: prenotano in anticipo, scelgono di trascorrere un lungo periodo estivo nello Stivale e non viaggiano quasi mai da soli. Sanno come organizzare la vacanza perfetta in Italia. Il conto alla rovescia inizia a marzo, mese in cui prenotano maggiormente una vacanza estiva nel Paese. Prenotano 90 giorni prima della partenza per arrivare tra giugno e settembre. La durata media del soggiorno è di tre settimane. Tra aprile e giugno 2024 sono attesi circa 35mila brasiliani. Il 25% degli arrivi da San Paolo si concentra sull’aeroporto di Roma. Il 41% delle prenotazioni è in coppia.

L’Italia rafforza la sua presenza in Sudamerica prendendo parte a Wtm Latin America 2024 con uno stand di 100 mq con vari operatori italiani partecipanti tra cui Ita Airways. Enit è a San Paolo (in visita allo stand anche il console Domenico Fornara, in foto) per la più importante fiera B2B internazionale leisure del mercato carioca. Una tre giorni di appuntamenti tra espositori e gli operatori del settore e sessioni di speed networking.

Nel 2023 sono 220mila i passeggeri aeroportuali arrivati in Italia dal Brasile, in aumento del +52% circa sul 2022 secondo Enit su dati Data Appeal relativi ai soli gds. Il 43,5% dei passeggeri proviene da San Paolo Gru e arriva principalmente a Roma Fiumicino (25,5%), seguita da Milano (Malpensa 10,7%; Linate 4,1%) e Venezia (3,2%). Si viaggia principalmente in coppia (36,3% delle prenotazioni). Nei primi tre mesi del 2024, sono circa 45mila gli arrivi aeroportuali dal Brasile, il 14,3% in più rispetto a gennaio-marzo 2023. Le tratte principali interessano gli aeroporti di San Paolo e Fiumicino con una distribuzione di passeggeri pari al 28% del totale. Nel periodo considerato, si pernotta in Italia almeno 17 giorni.

«I brasiliani segnano nuovi traguardi e nuove tendenze per la filiera turistica del nostro Paese. Il consolidamento della presenza italiana in Brasile rappresenta un’opportunità imperdibile per il settore. Attraverso una strategia di marketing mirata e efficace sensibilizziamo i turisti carioca sulle numerose attrattive e peculiarità che abbiamo da offrire, stimolando un aumento significativo del flusso proveniente dal paese sudamericano – dichiara Alessandra Priante, neo presidente Enit – Questo approccio strategico non solo promuove la crescita economica del settore, ma contribuisce anche a rafforzare i legami culturali tra i due Stati, offrendo esperienze uniche e coinvolgenti per i viaggiatori brasiliani in Italia, anche attraverso i prodotti legati al turismo delle radici».

