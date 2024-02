Voglia d’Italia tra i cinesi: è la terza meta preferita in Europa

Pechino-Roma resta un canale privilegiato. Con il ritorno dei flussi di turisti cinesi in Europa, l’Italia è stata la terza meta più popolare e visitata nel 4° trimestre 2023, in base all’analisi condotta nel convegno “A conversation with Sea Milan Airports: il ritorno del turismo cinese in Italia”, promosso da Retex China con la partecipazione di Sea Milan Airports. Presente Martina Riva, assessora allo Sport, al turismo e alle politiche giovanili del Comune di Milano.

Già nel 2019 la Cina rappresentava il più grande mercato turistico al mondo, con 170 milioni di viaggi outbound. Per il 2024, le previsioni parlano di un superamento dei livelli pre-pandemici e della piena ripresa del turismo cinese Retex China ha effettuato un’analisi quali-quantitativa, prendendo in esame sia i volumi delle citazioni sia il sentiment del conversato generati attorno alle destinazioni più nominate nelle 5 country analizzate.

Nella top 10 di Ctrip – la piattaforma digitale di viaggio preferita dagli utenti cinesi – solo Francia e Svizzera davanti al nostro Paese, che precede Regno Unito e Spagna. Grazie a voci come l’industria della moda, le sfilate, monumenti, musei e luoghi d’arte, l’Italia segna un considerevole coefficiente di gradimento (Net Sentiment Rate, Nsr del 80%) con il Colosseo a Roma, il Duomo e Piazza del Duomo a Milano, rispettivamente al primo, secondo e terzo posto della “top 10 destinations” più ricercate su Ctrip. Tra loro anche il Parco Nazionale delle Cinque Terre, a conferma dell’interesse dell’utenza cinese anche per le attrazioni naturalistiche.

La Francia, dunque, ha il coefficiente più alto di gradimento più alto (83% circa), trainato principalmente da conversazioni legate alla Moda, ai suoi eventi e lanci prodotto, e all’iconicità delle sue attrazioni turisco-culturali. A seguire, la Svizzera (Nsr 82,5%) per le esperienze di turismo open air e l’apprezzamento crescente nei confronti della natura da parte.

I turisti cinesi amano visitare i luoghi in cui vengono girate le serie televisive e che sono legati alle celebrità. È così che la Spagna si classifica con un Nsr del 77%, ma, soprattutto, con un balzo in avanti nel numero di conversazioni, triplicato in un solo anno grazie all’hype generato sulla piattaforma social cinese Little Red Book e da topic legati ad arte, architettura, viaggi e lifestyle.

Chiude la top 5 il Regno Unito, che segna un calo nel gradimento (Nsr del 43% rispetto al 71% del 2022) a causa della controversia con il British Museum per la restituzione di opere culturali cinesi, innescata dalla scomparsa di tesori d’arte nel museo londinese.

«Il ritorno del turismo cinese, dopo lo stop del periodo pandemico, è un’eccezionale notizia per la nostra città – spiega Martina Riva – La rilevanza della Cina nello scacchiere mondiale è di tutta evidenza e uno scambio sempre più assiduo tra le nostre due culture non può che rappresentare un’opportunità da cogliere al volo. Milano, punto di riferimento internazionale per quanto riguarda, tra le altre cose, il fashion, il design, la tecnologia e il food ha tutto ciò che occorre per catturare l’attenzione anche di questo segmento del mercato. Il 2023 è stato il miglior anno di sempre per il turismo a Milano: anche grazie a questa ulteriore buona notizia, puntiamo adesso a migliorare ulteriormente questo record, già di per sé eccezionale».

«I passeggeri provenienti dalla Chinese Region sono per noi di grande importanza, ed è altrettanto fondamentale instaurare con loro un dialogo continuativo sui canali ai quali sono abituati, utilizzando i loro stessi codici comunicativi – commenta Marina Abatista, digital retail & marketing automation manager di Sea Milan Airports – È per questa ragione che abbiamo riattivato il canale ufficiale Milan Airports su WeChat, come primo passo di una strategia di più lungo periodo».

«Retex China affianca i brand delle diverse industry con consulenze mirate e soluzioni innovative, che trasformano l’esperienza di viaggio in un percorso di crescita personale – spiega Fabiana Alcaino, head of digital & business performance di Retex China – I turisti rientrano in Cina dopo aver gustato la ricchezza e la diversità del “vivere italiano” nelle sue molteplici sfaccettature, dalla gastronomia alla moda, dal design alla cultura, e diventano ferventi ambasciatori di queste esperienze».