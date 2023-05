Alluvione, 10 milioni alle imprese turistiche dell’Emilia Romagna

«Dal ministero del Turismo arriveranno 10 milioni per le imprese turistiche colpite dal maltempo». Con un post pubblicato martedì 23 maggio alle 17,17 sulla pagina Facebook del Mitur, il ministro del Turismo, Daniela Santanché, ha annunciato un primo pacchetto di aiuti concreti a favore delle aziende che hanno subito pesanti danni a causa dell’alluvione in Emilia Romagna».

«Come ministero del Turismo abbiamo istituito un fondo di 10 milioni, poi ne arriveranno altri 20 – ribadisce la Santanché – Una risposta concreta e tempestiva per un territorio che oggi ha bisogno del massimo supporto. La dimostrazione che questo governo è in grado di dare risposte immediate ed essere al fianco dei cittadini che vengono prima di tutto».

Qualche giorno fa il ministro aveva invitato gli italiani a trascorrere le vacanze estive in Emilia-Romagna per scongiurare la tragedia: «Si sta bene e si fa un gesto solidale». Non solo. Sabato la Santanchè sarà a Rimini e Riccione per lanciare la campagna pubblicitaria pro Emilia Romagna, sulla scia di #Thisisischia. «Faremo una conferenza stampa per presentarla con Andrea Corsini, Assessore regionale a mobilità e trasporti, infrastrutture, turismo e commercio, e il governatore Stefano Bonaccini. Vogliamo far capire che l’Emilia Romagna sarà pronta ad accogliere i turisti, come sempre. Quello che non deve succedere è che dopo la tragedia ne arrivi un’altra».