Voi Andilana Beach Resort premiato come migliore hotel dell’Oceano Indiano

Il Voi Andilana Beach Resort, hotel 4 stelle sull’isola di Nosy Be in Madagascar, ottiene anche quest’anno importanti riconoscimenti internazionali nel settore alberghiero. Tra i fiori all’occhiello del portfolio di Alpitour World, la struttura Voihotels ha vinto il World Luxury Hotel Awards, il World Travel Awards nelle categorie Indian Ocean’s Leading Beach Resort 2022 e Madagascar’s Leading Resort 2022 e per la prima volta è stato vinto anche il premio World’s Leading Beach resort.

Inoltre c’è anche l’Haute Grandeur Winner 2022, nelle categorie Best Family Resort in Africa, Best Hideaway Resort in Africa, Best Honeymoon Hideaway Resort in Africa e Best All Inclusive Resort in Madagascar.

Il resort è conosciuto non solo per la posizione nella baia di Andilana, sulla costa nord occidentale dell’isola, ma soprattutto per l’attenzione ai servizi, la cura nei dettagli, per i continui investimenti, gli eventi e le attività, tra cui il programma di esperienze ed escursioni realizzato con rispetto e apertura al Paese, oltre che per la passione del direttore Daniele D’Alò, che propone continuamente nuovi espedienti per incuriosire gli ospiti, come la Spa diffusa, la sartoria interna o la casa sull’albero completamente sostenibile.

Quest’ultima novità è tra le più amate dagli ospiti: una casa sull’albero di 40mq a 5 metri di altezza, realizzata da artigiani locali grazie al recupero di alberi caduti dalle piogge con legni di Ambunara, Palissandro, Teak e Mangrovia. Una new entry, disponibile per coloro che desiderano trascorrere una o più notti immersi nella natura, ma con i servizi di un resort di lusso.