Volare, alleanza anti-imprevisti tra Sabre e Plan3

Una maggiore scelta per i viaggiatori, una facile implementazione tecnologica per le compagnie aeree e costi di recupero ridotti. Sabre Corporation ha annunciato un nuovo accordo con la soluzione automatizzata di gestione delle interruzioni di volo Plan3, per consentire alle compagnie di essere più proattive quando si verificano eventi imprevisti.

Plan3 si collegherà tramite api e servizi web per aumentare le operazioni irregolari native e le opzioni di modifica degli orari disponibili attraverso il Sistema di Servizio Passeggeri di una compagnia aerea

«Molti di noi hanno vissuto in prima persona, un aumento delle interruzioni in questa era di ripresa post pandemia – nota Sveinn Akerlie di Plan3 – quindi è più importante che le compagnie aeree dispongano di uno strumento intuitivo per la gestione delle interruzioni dei passeggeri, in grado di migliorare la soddisfazione dei clienti, massimizzare l’efficienza operativa e ridurre i costi di recupero».

Plan3 è una soluzione unica nel settore della gestione delle interruzioni. Lo strumento consente alle compagnie aeree di rispondere a migliaia di disservizi unici dei passeggeri in una sola volta. Il suo esclusivo “cruscotto dei problemi” consente alle compagnie di monitorare e reagire allo stato di interruzione dei passeggeri a livello individuale, segnalando i viaggiatori che avranno problemi a causa di un evento di interruzione.

Plan3 esamina in modo olistico l’intero percorso del cliente per formulare raccomandazioni di riprenotazione per voli, hotel, auto. Utilizzando lo “strumento di creazione di opzioni” di Plan3, le compagnie aeree creano “pacchetti di opzioni” olistici contenenti nuove opzioni di volo, oltre a camere d’albergo, buoni pasto, trasporti a terra e carte regalo. I pacchetti di opzioni vengono poi inviati al passeggero per effettuare la scelta preferita, direttamente dal suo dispositivo personale. L’intero flusso può essere completamente automatizzato da modelli, consentendo alle compagnie aeree di rispondere anche ai problemi più complessi in pochi minuti.

«La velocità e l’agilità sono fondamentali nel dinamico mercato globale dei viaggi di oggi – osserva Mike Barrera, vicepresidente della gestione dei prodotti di Sabre – questa nuova relazione è un’altra pietra miliare nella strategia di Sabre, che mira ad accelerare il cambiamento attraverso le partnership, per offrire un’innovazione rapida ai nostri partner di viaggio».