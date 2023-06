Voli e slot, l’appello dei vettori: “Regole globali per tutti”

È un coro unanime delle otto principali associazioni di rappresentanza delle compagnie aeree nel mondo quello che si eleva per richiedere ai governi di garantire l’allineamento globale delle normative sugli slot aeroportuali per salvaguardare “l’assegnazione coerente, equa e trasparente” degli slot ai sensi delle Worldwide Airport Slot Guidelines, la cosiddetta Wasg.

In una dichiarazione congiunta, infatti, l’African Airlines Association (Afraa), la Airlines for America (A4A), l’Airlines International Representation in Europe (Aire), l’Arab Air Carriers Organization (Aaco), l’Association of Asia-Pacific Airlines (Aapa), la European Express Association, l’European Regions Airline Association (Eraa), International Air Transport Association (Iata) ed il Latin American and Caribbean Air Transport Association (ALTA) hanno illustrato i vantaggi del Wasg, che ha garantito decenni di stabilità e coerenza nell’applicazione della gestione delle bande orarie.

Nella nota ufficiale si legge, infatti, che “sotto il Wasg, i consumatori hanno beneficiato di una crescita costante di orari affidabili e dell’espansione verso nuovi mercati, mentre le compagnie aeree e gli aeroporti hanno visto un aumento nell’utilizzo della scarsa capacità aeroportuale.”

La frammentazione della regolamentazione delle bande orarie, infatti, secondo le associazioni delle compagnie aeree, rischia di interferire sugli orari delle compagnie aeree e mette in pericolo i progressi nella connettività globale, nell’efficienza, nella concorrenza e nella scelta che hanno caratterizzato l’industria dell’aviazione negli ultimi decenni. Con il numero di aeroporti regolati dalle bande orarie in tutto il mondo in costante crescita, è fondamentale che i governi riconoscano l’importanza dell’armonizzazione delle normative sulle bande orarie in linea con il Wasg.

Nella nota congiunta delle associazioni si legge inoltre che “il Wasg ha subito una significativa revisione negli ultimi anni, con miglioramenti alla definizione di nuovo concorrente per aumentare la concorrenza e le opportunità di accesso negli aeroporti congestionati. Anche il monitoraggio delle prestazioni degli slot è stato meglio definito per garantire un uso ottimale degli slot assegnati. È quindi importante che le normative nazionali o regionali sulle bande orarie siano allineate dinamicamente con il Wasg in modo che il settore dell’aviazione ed i viaggiatori possano beneficiare immediatamente di questi e altri miglioramenti del sistema”.

«L’industria del trasporto aereo prospera grazie a standard globali – spiega Willie Walsh, direttore generale di Iata – Le Worldwide Airport Slot Guidelines sono l’eroe non celebrato del sistema di trasporto aereo. Grazie a Wasg, i viaggiatori, le imprese e le economie di tutto il mondo hanno beneficiato della costante crescita della connettività aerea, della forte concorrenza e della diversità delle rotte, garantendo al contempo un aumento dell’utilizzo della scarsa capacità aeroportuale. I governi dovrebbero allineare le loro regole sugli slot a questo standard globale per beneficiare di una migliore connettività aerea, efficienza e scelta dei consumatori».

La dichiarazione congiunta è stata rilasciata alla 152ª Slot Conference svoltasi a Dublino, in Irlanda, che anche quest’anno ha visto la partecipazione di oltre 1.000 delegati, con rappresentanti di più di 200 aeroporti coordinati slot e 215 singole compagnie aeree.