Voli estivi, accordo di codeshare tra Aegean e Cyprus Airways

Partnership strategica tra Aegean e Cyprus Airways che hanno siglato un accordo di codeshare che collega le reti delle due compagnie di bandiera per offrire una migliore connettività ai passeggeri che viaggiano da e verso Cipro.

A partire dal 20 giugno, questa nuova partnership commerciale non solo aumenterà i viaggi di lavoro e di piacere tra la Grecia e Cipro, ma offrirà anche ai clienti di entrambe le compagnie aeree migliori orari dei voli e connettività senza interruzioni tra i due Paesi e molte altre destinazioni internazionali.

Attraverso questo accordo, Aegean inserirà il proprio codice (A3) sui voli operati da Cyprus Airways per Parigi, Roma, Milano, Beirut, Il Cairo, Yerevan e tutte le indicazioni greche, mentre il vettore cipriota inserirà il proprio codice (CY) su tutto il network di Aegean in Grecia e i voli della compagnia aerea per Madrid e Barcellona. I clienti continueranno inoltre a beneficiare degli altri servizi del rispettivo vettore operativo, anche attraverso il check in.

Nel commentare l’operazione Paul Sies, amministratore delegato di Cyprus Airways, ha dichiarato: «La firma di questo accordo è un’altra pietra miliare per la nuova Cyprus Airways: con Aegean condividiamo, infatti, requisiti molto simili come il servizio di qualità e la soddisfazione del cliente, il che ci rende partner ideali. Questo è un giorno importante per noi poiché stiamo gettando le basi per migliorare ulteriormente la cooperazione con partner aerei che la pensano allo stesso modo e continuare il nostro viaggio per espandere la nostra rete per offrire alla comunità cipriota nuove opportunità di viaggio verso l’Europa e oltre, rendendo più facile per i viaggiatori provenienti da tutto il mondo per visitare Cipro. Entrambi i vettori insieme offriranno l’offerta più ampia e qualitativamente migliore per le persone che volano da e per Cipro».

Dello stesso tenore la dichiarazione di Roland Jaggi, chief commercial officer di Aegean che ha aggiunto: «Siamo molto soddisfatti di questo accordo di codeshare in quanto amplierà ulteriormente la nostra rete e offrirà ai nostri clienti ancora più vantaggi di viaggio e una migliore connettività. Non vediamo l’ora di lavorare con Cyprus Airways e di fornire servizi su una rete di destinazioni potenziata ai passeggeri di entrambe le compagnie aeree».