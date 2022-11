Voli family friendly: Saudi Arabian potenzia i servizi

Focus famiglie per Saudi Arabian Airlines (Saudia), che investe sui programmi di intrattenimento per bambini a bordo e a terra. L’attenzione family friendly inizia nelle lounge Alfursan, con un’area giochi per bambini con videogiochi, un angolo per disegnare e colorare e un mappamondo interattivo. Nella lounge è anche presente una zona ristoro con una scelta di bevande, snack e menù pensati per i bambini e anche per i neonati.

A bordo dei voli internazionali, i bambini fino a 12 anni ricevono una borsa pensata apposta per loro. Decorata con le mascotte della compagnia, contiene un libro da colorare, pastelli, una mascherina per dormire e un paio di cuffie. Il Kids Amenity Kit di Saudi Arabian Airlines è stato riconosciuto dalla rivista canadese Pax come la migliore offerta di intrattenimento per bambini.

Il programma di intrattenimento interattivo in volo presenta inoltre una selezione di oltre cinquanta giochi diversi e vari canali per bambini. Anche l’offerta di ristorazione in volo prevede un menù pensato apposta per i più piccoli, che può essere gestito in anticipo al momento della prenotazione online, anche per richieste speciali.

Inoltre, i genitori che viaggiano con bambini piccoli possono utilizzare le culle e il personale di bordo di Saudia assiste i bambini con biberon o scalda pappa.