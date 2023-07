Voli Italia-Libia, gran ritorno: Ita collegherà Roma a Tripoli

Da ieri 24 luglio Italia e Libia sono di nuovo collegate tramite voli di linea. Come era prevedibile è stata Ita Airways a operare la rotta da Roma Fiumicino per l’aeroporto di Tripoli, ripristinando una rotta commerciale che era sospesa da 10 anni.

Il volo è solo un anticipo di quello che sarà il collegamento settimanale che entrerà a regime dal prossimo settembre e che vede anche la possibilità di operare un ulteriore volo su Bengasi.

Tutto questo è il risultato dell’accordo raggiunto dopo l’incontro svoltosi il 9 luglio scorso tra il presidente dell’Enac, Pierluigi Di Palma, e il ministro per le Comunicazioni e gli Affari politici Walid Al Lafi, insieme al presidente della Libyan Civil Aviation Authority (Lycaa).

Gli accordi tra Italia e Libia

A bordo del primo volo era presente il primo ministro libico, Abdul Hamid Mohammed Dbeibeh, accompagnato da una rappresentanza del sistema del trasporto italiano, guidata da Pierluigi Di Palma, dal direttore generale Enac, Alessio Quaranta e da Fabio Nicolai, direttore centrale operatività e standard tecnici.

La delegazione era composta inoltre dal presidente di Aeroporti di Roma, Vincenzo Nunziata; dalla presidente di Enav, Alessandra Bruni; da Francesco Presicce, accountable manager di Ita Airways; dal presidente di Aeneas, consorzio di aziende italiane impegnate nella ricostruzione dell’aeroporto di Tripoli, Elio Franci e il Console in Libia Eleonora Bonvini.

Dal prossimo autunno, inoltre, inizierà le operazioni tra l’Italia e il Paese Nordafricano anche la compagnia aerea libica Medsky.

Ita Airways ha sottolineato in una nota l’importanza del collegamento: “Ita supporta con orgoglio il sistema Paese italiano nella storica riapertura dei collegamenti aerei tra Italia e Libia operando questo primo volo commerciale e sta valutando di prevedere un operativo strutturale tra i due Paesi sin dalla prossima stagione invernale”.

«Siamo davvero orgogliosi di constatare come, una volta di più, l’aeroporto Leonardo Da Vinci di Roma Fiumicino rappresenti uno snodo essenziale per tratte internazionali cruciali per la connettività del nostro Paese nello scenario del Mediterraneo», ha dichiarato il Presidente di AdR, Vincenzo Nunziata.

Volo anche su Bengasi

Il decollo alle 13.30 dall’aeroporto di Fiumicino, con destinazione Tripoli, ha sancito quindi una ripresa storica per l’Italia sul fronte dei “rapporti di buon vicinato” dal punto di vista commerciale.

“Il volo Ita Roma-Tripoli ha riaperto la rotta dei cieli libici dopo dieci anni di interruzione. Il volo, con a bordo il premier del governo di unità nazionale (Gun), Abdulhamid Dbeibeh, è il preludio dell’avvio di una nuova rotta commerciale a partire dal prossimo autunno”, annuncia la nota diffusa da Palazzo Chigi.

Sul nuovo traguardo, si è espresso anche il primo ministro libico: “La ripresa dei voli tra la Libia e l’Italia è un passo che apre la strada all’apertura dello spazio aereo con altri Paesi. Lavoreremo per aprire un collegamento aereo tra Roma e Bengasi», ha osservato Dbeibeh.