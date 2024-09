Voli Sardegna, aperte le vendite Aeroitalia in continuità

La Sardegna saluta Ita e dà il benvenuto ad Aeroitalia. Dopo l’annuncio dell’assegnazione dei collegamenti in continuità territoriale da e per l’isola, la compagnia guidata dall’amministratore delegato Gaetano Intrieri ha messo in vendita i biglietti per le tratte Cagliari-Roma Fiumicino, Cagliari-Milano Linate, Olbia-Fiumicino e Olbia-Linate.

Le tariffe dei voli operati in regime di continuità territoriale si applicano ai passeggeri residenti in Sardegna, ai disabili, agli studenti universitari fino al compimento del 27° anno, ai giovani tra i 2 e i 21 anni non compiuti (i bambini sotto i 2 anni viaggiano gratuitamente se non occupano il posto a sedere), agli anziani oltre i 70 anni.

Tra l’ultima domenica di ottobre e l’ultimo sabato di marzo, chi non rispetta i requisiti richiesti, ma viaggia per motivi di lavoro, ha diritto alle tariffe in continuità territoriale: dev’essere munito della documentazione con la quale il datore di lavoro attesta la trasferta del dipendente. Nel caso dei liberi professionisti, invece, sarà necessaria un’autocertificazione e l’esibizione del tesserino dell’ordine professionale.

LE TRATTE

Come specifica The Flight Club, saranno 8 i voli giornalieri nella tratta Cagliari-Fiumicino: Aeroitalia volerà alle 06:00, 06:50, 08:50, 10:55, 15:00, 19:00, 20:30 e alle 21:30 e altrettanti saranno quelli nella tratta inversa: 6:50, 7:50, 8:50, 13:00, 17:00, 19:30, 21:10, 22:30.

Sei, invece, i collegamenti quotidiani in partenza da Cagliari e diretti a Milano Linate, concentrati soprattutto all’inizio della giornata, con 4 voli solo la mattina (alle 6:00, 8:30, 9:30, 11:00) e due la sera (alle 19:20, 21:30). Da Linate si volerà verso il capoluogo sardo alle 6:30, 8:10, 13:20, 18:30. 19:20, 21:30.

Targate Aeroitalia anche le tratte Olbia-Linate e Olbia-Fiumicino (quest’ultima sarà gestita congiuntamente con Volotea). Saranno 4 i voli al giorno da Olbia a Linate (alle 07:00, 11:10, 15:30, 19:30), altrettanti quelli operati nella tratta inversa (09:00, 13:20, 17:30, 21:30). Tre i voli da Olbia a Fiumicino (alle 07:05, 11:00, 19:40) e tre da Fiumicino a Olbia (alle 09:00, 16:25, 21:40).

PREZZI FISSI

Le tariffe per i voli in continuità territoriale, lo ricordiamo, sono fisse: per un viaggio a/r da Cagliari verso Fiumicino, dunque, il costo sarà di €150,38. Sono compresi un bagaglio piccolo da cabina (40x30x20 cm), una borsa da cabina grande (55x40x20 cm) un bagaglio da stiva da 23 Kg, imbarco prioritario e check-in gratuito in aeroporto. AI biglietti emessi – sia per i residenti che per i non residenti equiparati – non sarà applicabile alcuna restrizione, né penale per cambio di data/ora/itinerario e di richiesta rimborso.