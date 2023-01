Voli Sardegna, “procedura rapida” per sciogliere il nodo Alghero

Soluzione all’orizzonte per sciogliere il nodo Alghero, lo scalo rimasto orfano dall’offerta per le rotte in continuità territoriale da e per la Sardegna.

«Si va verso una procedura rapida che garantisca gli oneri di servizio pubblico», ha spiegato l’assessore regionale ai Trasporti, Antonio Moro, al termine del previsto incontro in videoconferenza con il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l’Enac, convocato per sbloccare la vicenda legata allo scalo Riviera del Corallo. Un incontro – stando a quanto riporta L’Unione Sarda – in cui Moro e il direttore generale Gabriella Massidda hanno incontrato i vertici di Enac e funzionari e tecnici del ministero, ma non il ministro Matteo Salvini.

Tale procedura, attraverso la rappresentanza italiana a Bruxelles, sarà portata all’attenzione della Commissione europea.

Per quanto riguarda, invece, la vendita dei biglietti su Cagliari e Olbia, le cui rotte sono state aggiudicate in questa fase preliminare da Ita Airways e Aeroitalia, «sarà immediatamente autorizzata non appena saranno concluse le necessarie verifiche amministrative», spiega l’assessore.