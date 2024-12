Voli Sicilia, anche Aeroitalia aderisce al 50% di sconto

La Sicilia chiama, Aeroitalia risponde come Ita: sì al al piano della Regione per gli sconti del 50% sui voli – a fronte dell’attuale 25% – durante le festività natalizie, per i collegamenti diretti da e verso gli aeroporti dell’isola nel periodo compreso tra il 7 dicembre 2024 e il 6 gennaio 2025: il decreto “Stop caro voli Natale 2024” punta ad alleggerire i siciliani dei costi per il rientro a casa per le feste.

“Il piano, che estende e migliora una misura già in vigore – precisa Aeroitalia in una nota ufficiale – è destinato a residenti in Sicilia e a tutti i nati nella regione che risiedono in altre parti d’Italia. Con Aeroitalia, sarà possibile beneficiare dello sconto direttamente al momento dell’acquisto sul nostro sito ufficiale”.

Intanto, Ita Airways ha deciso di aumentare le frequenze dei voli da e per l’isola e, dopo aver aderito all’iniziativa della Regione Siciliana fin dal proprio lancio il 17 novembre 2023, fa sapere che ora “è possibile acquistare sul sito della compagnia i biglietti aerei per i voli nazionali diretti e senza scalo da e per gli aeroporti di Palermo e Catania con lo sconto pari al 50% applicato sul costo totale del biglietto aereo, comprensivo di tutte le tasse, spese e accessori“.

Va ricordato che quest’anno Fs, grazie a Tti, offre l’alternativa del treno “low cost” Sicilia Express.

E IN SARDEGNA CONTROLLI E VERIFICHE SULLA CONTINUITÀ TERRITORIALE

In Sardegna intanto la Regione sta intensificando le attività di controllo e verifica nei confronti delle compagnie impegnate nel servizio di continuità territoriale – Aeroitalia, Ita Airways e Volotea – in risposta ai disagi segnalati dagli utenti.

«La tutela del diritto alla mobilità è una nostra priorità assoluta – spiega l’assessora Barbara Manca – Siamo in contatto quotidiano con i vettori per notificare prontamente eventuali disfunzioni e assicurarci che siano risolte in modo tempestivo. Le compagnie devono rispettare pienamente quanto prescritto dal decreto ministeriale che regola l’onere di pubblico servizio e noi vigiliamo affinché ciò accada. In queste settimane abbiamo inviato ai vettori precise note formali con invito ad adempiere su singoli aspetti da modificare o implementare».

In particolare sono state segnalate queste specifiche inadempienze: i passeggeri devono essere autorizzati a fruire delle tariffe per residenti o lavoratori mediante semplice autocertificazione dei rispettivi status; gli utenti con tariffa agevolata devono avere la possibilità di ottenere il cambio o il rimborso del biglietto fino al momento della partenza; i vettori devono consentire la distribuzione dei biglietti e i cambi di prenotazione anche con i sistemi specifici delle reti in uso alle agenzie, mantenendo attivo il call center dedicato durante l’intero orario di attività dei voli, sette giorni su sette; nei confronti della compagnia che si era presa l’impegno, nell’offerta tecnica presentata, di offrire uno sconto del 10% ai passeggeri con disabilità e ai loro accompagnatori, è stata sollecitata l’applicazione della riduzione del costo del biglietto: gli impegni sottoscritti in sede di offerta sono a tutti gli effetti obbligatori dopo l’aggiudicazione del collegamento.

In linea generale è stata richiesta alle compagnie una maggiore trasparenza nell’indicare, su siti e app di prenotazione, le categorie dei beneficiari della tariffa agevolata. «La continuità territoriale – conclude Manca – è un diritto dei sardi e uno strumento essenziale per l’integrazione della nostra isola con il resto del Paese».