Volotea collegherà Olbia anche a Madrid e Nizza

Due nuovi collegamenti per Madrid e Nizza. Sono le novità annunciate da Volotea, la compagnia aerea low cost delle piccole e medie città europee, che arricchiscono l’offerta presso lo scalo sardo di Olbia.

Dal 26 maggio il primo viaggio alla volta della capitale spagnola: avrà tre frequenze settimanali, lunedì, mercoledì e venerdì, per un totale di oltre 20.800 posti, pari a 116 voli. Dal 28 maggio, invece, via al decollo per la Costa Azzurra: due le frequenze settimanali, mercoledì e domenica, per un totale di oltre 14mila posti e 78 voli.

Salgono così a 22 le destinazioni raggiungibili dallo scalo sardo, dove il vettore si classifica al primo posto per numero di mete collegate, 13 in Italia: Ancona, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano Bergamo, Napoli, Palermo, Pisa, Roma Fiumicino, Torino, Venezia e Verona. Nove all’estero: Bordeaux, Deauville, Lille, Lione, Nantes, Strasburgo e Nizza in Francia e Barcellona e Madrid in Spagna.

Già a dicembre Volotea ha fatto registrare a Olbia un tasso di puntualità del 95% sui voli e un recommendation rate che si attesta all’89%: significa che quasi 9 passeggeri su 10 consiglierebbero Volotea ad amici e parenti che stanno progettando viaggi e trasferte da e per l’aeroporto sardo.

«Questo annuncio, oltre a incrementare i flussi turistici da e per la Sardegna, riconferma il ruolo chiave del mercato sardo nei nostri piani di investimento», nota Valeria Rebasti, country manager Italy & Southeastern Europe di Volotea, preannunciando «importanti novità a Olbia, dove stiamo lavorando insieme al management dell’aeroporto per creare nuove direttrici turistiche internazionali».