Volotea e Air Nostrum partner per voli a zero emissioni

Volotea e Air Nostrum annunciano l’acquisizione di una partecipazione minoritaria in Dante Aeronautical (Dante), diventandone il primo investitore strategico. L’accordo conferma l’interesse delle compagnie aeree a investire in tecnologie innovative e all’avanguardia, consentendo voli a basso costo e a zero emissioni.

Dante, che si occupa di conversione di aerei a combustione in velivoli elettrici, offre un modello di volo conveniente e finanziariamente sostenibile: senta una soluzione a zero emissioni per gli operatori del settore aviation. L’accordo permetterà alle compagnie di assumere una posizione di investimento simile in Dovetail Electric Aviation (Dovetail), la società australiana collegata a Dante. Dovetail e Dante hanno recentemente iniziato a raccogliere i capitali della fase Seed, con almeno altri due investitori strategici che si uniranno al round che verrà annunciato presto.

I vettori stanno lavorando, invece, per accelerare la transizione verso nuove soluzioni con la visione e la determinazione di cambiare l’attuale scenario attraverso canali come Dante e Dovetail. A seguire verranno convertiti anche altri modelli di velivoli, che potranno essere alimentati con motore a idrogeno.

L’investimento di Volotea e Air Nostrum in Dante e Dovetail fa seguito ai recenti annunci all’insegna del successo con altri operatori aerei nel mercato come Monte, il locatore di aeromobili green, e una partnership con Regional Express (Rex) Airlines, la più grande compagnia aerea regionale australiana.