Volotea, fatturato record: oltre 811 milioni in un anno (+17%)

Volotea, compagnia aerea che collega le città europee di piccole e medie dimensioni, ha chiuso il 2024 con risultati finanziari da record, segnando il miglior risultato nella sua storia. Infatti, il fatturato ha raggiunto gli 811 milioni di euro, segnando un incremento del 17% rispetto ai 694 milioni di euro registrati nel 2023, mentre l’Ebitda ha superato i 148 milioni di euro (+54% rispetto ai 96 milioni di euro del 2023), con un margine del 18%, migliorando di oltre 4 punti percentuali rispetto all’anno precedente, confermando così la crescita della redditività operativa​. L’utile operativo (Ebit) è stato di 35 milioni di euro, con un margine di quasi il 5%, anch’esso superiore di oltre 4 punti percentuali rispetto a quello del 2023.

Inoltre, lo scorso settembre la compagnia aerea ha annunciato il rafforzamento della sua struttura finanziaria, con l’accordo per effettuare un aumento di capitale fino a 100 milioni di euro. La prima tranche, pari a 50 milioni di euro, è stata versata nello stesso mese dagli attuali azionisti, dal team direttivo e dalla compagnia aerea greca Aegean Airlines, mentre la seconda tranche dovrebbe avvenire nel corso del primo semestre di quest’anno. Inoltre, Volotea ha accolto nel proprio azionariato due investitori statunitensi, PAR Capital e Hill City, già attivi nel settore con partecipazioni in compagnie aeree importanti come Delta, United, Allegiant, Southwest e JetBlue, tra le altre.

CRESCITA E CONSOLIDAMENTO

Nel 2024, Volotea ha operato, a livello di network, 450 rotte, di cui più del 50% in esclusiva, con oltre 75.000 voli (+10% rispetto al 2023) e trasportato 11,4 milioni di passeggeri. La compagnia ha inoltre inaugurato tre nuove basi: Brest e Rodez in Francia e Bari in Italia, rafforzando la sua posizione in Europa​. Per sostenere questa espansione operativa, l’organico di Volotea è aumentato del 15%, superando i 2.000 dipendenti durante la stagione estiva.

Carlos Muñoz, fondatore e CEO di Volotea, ha espresso grande soddisfazione per i risultati ottenuti, sottolineando la solidità del modello di business dell’azienda: «Dopo gli anni difficili segnati dalla pandemia e dall’inizio del conflitto in Ucraina, il 2024 rappresenta per noi il secondo anno consecutivo di profitto operativo, sostenuto dalla solidità del nostro modello di business e dalla forte domanda in Europa. Le prospettive per il 2025 sono molto positive e prevediamo un ulteriore miglioramento significativo dei margini. Desidero ringraziare i nostri oltre 2.000 dipendenti diretti che con il loro impegno e la loro dedizione ci hanno permesso di raggiungere questi traguardi, così come i nostri partner e gli oltre 11 milioni di clienti che ci hanno accordato la loro fiducia e il loro supporto. Continueremo a seguire la nostra missione di connettere le piccole e medie città europee, migliorando costantemente i nostri servizi». Nel 2025, Volotea prevede di offrire 12,7 milioni di posti e realizzare oltre 75.000 voli.

ITALIA, RISULTATI E PREVISIONI

Nel 2024, Volotea ha registrato numeri importanti anche in Italia: oltre 3,8 milioni di passeggeri trasportati e più di 25.000 voli operati​, segnando in entrambi i casi un +9% rispetto al 2023, e mantenendo un tasso di riempimento del 91%. Le rotte servite sono salite a 172, di cui ben 95 in esclusiva (+20% rispetto al 2023)​.

Nel 2025, Volotea punta a consolidare ulteriormente la sua presenza con un’offerta di 4,3 milioni di posti in vendita in Italia, registrando un incremento dell’1,7% rispetto al 2024​.

L’AZIENDA

Volotea è stata fondata nel 2011 da Carlos Muñoz e Lázaro Ros, precedentemente fondatori di Vueling.

Volotea vola verso più di 110 aeroporti e ha base in 20 città europee di medie dimensioni: Oviedo (Asturie), Atene, Bari, Bilbao, Bordeaux, Brest, Firenze, Lille, Lione, Lourdes, Marsiglia, Nantes, Napoli, Olbia, Palermo, Rodez, Strasburgo, Tolosa, Venezia e Verona.

Nel 2025 Volotea opererà più di 420 rotte (di cui oltre la metà in esclusiva), offrirà 12,7 milioni di posti (+1% rispetto al 2024) e effettuerà circa 75.000 voli. La compagnia opera con una flotta di 41 Airbus A319 e A320.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Volotea