Volotea inaugura la base di Firenze con dodici rotte

Firenze diventa la settima base italiana di Volotea, la diciannovesima a livello europeo. Dallo scalo toscano sarà possibile decollare verso sette mete all’estero e cinque domestiche, otto delle quali esclusive. Volotea si attesta così come la prima compagnia per numero di tratte in vendita dal capoluogo toscano. Nel dettaglio le destinazioni raggiungibili in Italia sono Bari, Cagliari, Catania, Olbia e Palermo, in Francia Bordeaux, Lione, Marsiglia, Nantes e Tolosa, Amburgo in Germania e Bilbao in Spagna. Per il 2023, il vettore scenderà in pista a Firenze con un totale di circa 2.100 voli.

«Grazie a questo importante investimento – sottolinea Valeria Rebasti, country manager Italy & Southeastern Europe di Voltea – rafforzeremo ulteriormente la connettività a livello locale, offrendo ai nostri passeggeri la possibilità di volare ancora più facilmente e con orari più comodi verso un numero sempre più ampio di destinazioni. Vorremmo ringraziare tutte le autorità locali che ci hanno accompagnato in questo percorso di costante crescita, insieme al management di Toscana Aeroporti».

«L’apertura di una base a Firenze conferma la partnership sempre più stretta tra Volotea e Toscana Aeroporti – osserva Roberto Naldi, ad di Toscana Aeroporti – Non possiamo che essere soddisfatti del rapporto di fiducia e collaborazione che abbiamo instaurato, costruito sulla base di una comune consapevolezza della centralità della Toscana a livello europeo e delle possibilità di sviluppo che offre il nostro territorio».

Ed è proprio Firenze la nuova destinazione, inaugurata sempre la scorsa settimana da Volotea, dagli aeroporti di Cagliari, Palermo e Bari.

Giovedì 6 aprile la compagnia spagnola ha inaugurato dallo scalo sardo il nuovo volo esclusivo per il capoluogo toscano, mentre venerdì 7 è stata la volta del primo collegamento per Barcellona. La rotta per Firenze avrà fino a 4 frequenze a settimana – ogni martedì, giovedì, sabato e domenica – nei periodi di maggiore traffico, con oltre 230 voli. Il collegamento con la Catalogna, invece, prevederà fino a 3 frequenze nei periodi di maggiore traffico – ogni mercoledì, venerdì e domenica – con 170 voli. L’offerta 2023 a Cagliari prevede tratte verso 14 destinazioni, 7 in Italia e 7 all’estero. Con le prossime rotte in partenza il 27 maggio verso Atene e Brindisi, Volotea si attesta come seconda compagnia per numero di mete raggiungibili dallo scalo sardo.

Anche da Palermo è partito venerdì 7 aprile il primo volo per Firenze. La rotta verrà operata da Volotea con 3 frequenze settimanali, ogni lunedì, mercoledì e venerdì. Saranno complessivamente più di 210 i voli in partenza dall’aeroporto siciliano, per un totale di 33.000 posti in vendita. Con i prossimi collegamenti che verranno inaugurati rispettivamente il 26 maggio e il primo giugno verso Tolosa e Santorini, l’offerta Volotea presso il Falcone e Borsellino prevede 18 destinazioni, 7 in Italia e 11 internazionali.

Sempre Firenze è la nuova destinazione esclusiva inaugurata venerdì 7 dall’aeroporto di Bari. Il volo sarà disponibile con 3 frequenze settimanali nel periodo di traffico più intenso, ogni lunedì, mercoledì e venerdì con 200 voli. Il volo per il capoluogo toscano si aggiunge ai collegamenti per Olbia e verso altre sette mete in Grecia e Francia. Firenze e la Toscana diventano così più vicine al capoluogo pugliese, da cui è possibile raggiunge 9 destinazioni, 2 in Italia e 7 all’estero, a bordo della flotta del vettore. Volotea è operativa anche dallo scalo di Brindisi, dove offre collegamenti per Cagliari, disponibile dal 27 maggio, e Nantes, volo inaugurale il 4 maggio.