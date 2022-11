Volotea rafforza i collegamenti con la Francia da Milano Bergamo e Firenze

Volotea aumenta i collegamenti aerei dall’Italia alla Francia lanciando nuove rotte da Milano Bergamo e da Firenze.

Dal 6 aprile sarà possibile decollare dallo scalo lombardo alla volta di Lione, con un collegamento esclusivo che avrà due frequenze a settimana, ogni giovedì e domenica. La nuova rotta, che prevede un’offerta complessiva di più di 27.200 posti e oltre 150 voli, si aggiunge ai collegamenti operati da Volotea in partenza dal Caravaggio per Lampedusa, Pantelleria, Olbia e alle due novità recentemente annunciate per volare verso Oviedo e Nantes, per un totale di 6 destinazioni raggiungibili.

«Con tre voli domestici e tre internazionali, l’offerta Volotea da Milano Bergamo è perfettamente bilanciata – ha dichiarato Valeria Rebasti, country manager Italy & Southeastern Europe di Volotea – Per la prossima estate i viaggiatori in partenza dal Caravaggio possono scegliere se pianificare una vacanza all’insegna del relax e del bel mare italiano oppure optare per l’estero e visitare due vivaci località francesi, come Lione e Nantes, o la capitale delle Asturie nella Spagna del Nord. Allo stesso tempo, le nuove destinazioni aumenteranno il flusso di viaggiatori incoming, desiderosi di raggiungere Milano Bergamo e visitare le bellezze dell’intero territorio lombardo, sostenendo così l’economia locale».

Da Firenze saranno invece due i collegamenti con la Francia al via nel 2023: verso Marsiglia e Lione.

Il volo per la Costa Azzurra, il cui primo volo è in calendario per il 7 di aprile, avrà due frequenze settimanali, ogni lunedì e venerdì, mentre dal giorno successivo, ogni martedì e sabato, sarà possibile decollare verso Lione. Le nuove rotte d’oltralpe prevedono un’offerta complessiva di circa 40.000 posti, pari a oltre 250 voli e si affiancano ai collegamenti Volotea già annunciati in partenza dall’Amerigo Vespucci per un totale di 10 destinazioni, quattro in Italia e sei all’estero: cinque in Francia (Bordeaux, Nantes, Tolosa, Lione e Marsiglia), quattro in Italia (Bari, Cagliari, Catania, Palermo) e una in Spagna (Bilbao).

«Dopo aver annunciato l’apertura della nostra nuova base a Firenze, siamo felici di confermare l’avvio di due nuovi collegamenti che, l’anno prossimo, avvicineranno Firenze e la Francia – ha commentato Rebasti – Grazie ai nuovi voli alla volta di Lione e Marsiglia, già disponibili, i passeggeri toscani che stanno programmando un viaggio oltralpe possono riservare il proprio posto a bordo. Allo stesso tempo, siamo fiduciosi che saranno numerosi i turisti francesi che approfitteranno dei nostri collegamenti e delle nostre tariffe per raggiungere Firenze e visitare le bellezze che hanno contribuito a rendere la Toscana una meta così appealing e rinomata a livello internazionale. Stiamo lavorando sinergicamente con Toscana Aeroporti e, molto presto, annunceremo una nuova rotta in partenza dallo scalo di Firenze».