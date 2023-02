Vueling, oltre 40 rotte dall’Italia nel 2023

Vueling opererà più di 300 rotte in 100 destinazioni nel 2023. Di queste 30 saranno nuove, mentre oltre 40 coinvolgeranno l’Italia, connettendola a diverse nazioni europee, dalla Grecia alla Francia, fino al Regno Unito. Le mete che la low cost consente di raggiungere dal nostro Paese durante la summer sono 23, in otto Stati differenti.

Vueling collega l’hub di Roma Fiumicino con ben 14 destinazioni, che comprendono la Spagna (Alicante, Barcellona, Bilbao, Ibiza, Malaga, Maiorca e Valencia), la Francia (Parigi Orly), la Croazia (Dubrovnik, Spalato), la Grecia (Mykonos, Santorini), il Regno Unito (Londra Gatwick) e anche l’Italia con Lampedusa.

Dalla base di Firenze, invece, sono 9 i collegamenti diretti per raggiungere Olanda (Amsterdam), Spagna (Barcellona, Bilbao, Madrid), Francia (Parigi Orly), Danimarca (Copenaghen) e Regno Unito (Londra Gatwick). Non mancano le proposte, anche in questo caso, verso l’Italia, in particolare per Catania e Palermo.

Conferme, inoltre, per l’aeroporto di Milano Malpensa, che per tutta l’estate opererà le rotte per Barcellona, Bilbao, Ibiza e Parigi Orly, con numerose frequenze settimanali (fino a 34).

Tante le proposte anche dagli altri aeroporti italiani, in particolareBari, Bologna, Cagliari, Catania, Genova, Lampedusa, Napoli, Olbia,Palermo, Torino e Venezia.

Destagionalizzazione, aumento delle frequenze e digitalizzazione: gli elementi chiave della nuova strategia di Vueling.