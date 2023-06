WebBeds nomina Guy Stolk director of chains per l’Europa

WebBeds, che fornisce servizi di alloggio e distribuzione di prodotti per l’industria dei viaggi, annuncia la nomina di Guy Stolk nella posizione di director of chains per l’Europa.

Stolk gestirà le relazioni con le catene alberghiere europee partner, consentendo a Webbeds di servire meglio le esigenze di questi partner. Guiderà la strategia delle catene e costruirà il team in Europa lavorando a stretto contatto con il team di sourcing europeo e con altre controparti regionali in tutto il mondo. Inoltre, gestirà anche il rapporto globale con Accor.

Guy Stolk arriva in WebBeds dopo quasi 19 anni di ruoli commerciali con Hilton nella regione del Benelux. Entrerà a far parte dell’azienda il 3 luglio e la sua sede sarà l’ufficio WebBeds a Palma.

Commentando il suo nuovo ruolo, Guy Stolk ha dichiarato: «Sono molto entusiasta di entrare a far parte di Webeds. Dopo anni di lavoro nelle vendite per una delle catene alberghiere più conosciute al mondo, ora ho l’opportunità di far parte di un nuovo straordinario team e utilizzare la mia esperienza per guidare il dipartimento lavorando con alcune delle più grandi catene alberghiere del mondo».

Stephanie Rogers, vicepresidente sourcing – Europa, ha commentato: «Era incredibilmente importante nominare un leader esperto che comprendesse la complessità delle infrastrutture delle catene alberghiere nella posizione di Director of Chains. Avendo lavorato per una delle più grandi catene alberghiere del mondo, l’esperienza di Guy sarà preziosa per costruire la strategia delle catene per WebBeds in Europa. Questo, insieme alla sua energia positiva e all’approccio proattivo, ha reso Guy il candidato perfetto per questo ruolo».