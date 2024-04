Welcome Travel Group diventa membro “Platinum” di Air Canada

Welcome Travel Group ha raggiunto il traguardo Platinum all’interno del programma Circle of Excellence di Air Canada, un riconoscimento ottenuto grazie agli importati fatturati raggiunti nel periodo ottobre 2023-marzo 2024. In Italia solo cinque aziende possono vantare questo risultato.

Entrare nel programma di Air Canada per Welcome – guidato da Adriano Apicella – non solo significa ottenere un premio, ma anche accedere a una serie di vantaggi di viaggio come l’accesso prioritario al Customer Relations e ai passaggi di stato nel programma di fidelizzazione Aeroplan, offerti come parte di Air Canada Circle of Excellence.

Vittorio Amato, responsabile commerciale vettori del network, ha dichiarato: «Siamo entusiasti e fieri di aver raggiunto il prestigioso livello Platinum nel programma Circle of Excellence di Air Canada. Questo risultato testimonia la solidità della nostra partnership commerciale e conferma il nostro impegno incessante nel fornire un servizio di altissima qualità e nel soddisfare appieno le esigenze dei nostri clienti».

Nella foto in primo piano, inviata dall’ufficio stampa di Welcome Travel Group: Annamaria Barbato, sales account manager Italia di Air Canada, con Adriano Apicella e Vittorio Amato