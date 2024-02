Welfare, Alpitour: campagna di “Employer Branding” e contratto integrativo

Le persone restano al centro per Alpitour World, come ci ha raccontato Tommaso Bertini, a capo del marketing, durante il format “Un minuto in fiera” alla Bit di Milano, a tema “Torniamo Umani” ponendo il focus proprio sul benessere dei lavoratori. Tra gli ultimi risultati messi a segno in tal senso c’è l’avvio della campagna di “Employer Branding” e la firma del contratto integrativo aziendale (Cia), che inserisce ulteriori misure a sostegno dei dipendenti e dei loro famigliari.

La campagna di Employer Branding di Alpitour World è frutto di un lavoro che ha portato, dopo mesi di indagini e focus group, a isolare i valori che rendono il Gruppo un luogo ideale in cui lavorare: storia e solidità, passione, dinamismo, persone al centro. Proprio da questi elementi è nata l’Employer Value Proposition (Evp) che riassume la dichiarazione di intenti verso i dipendenti e i futuri collaboratori: “Il tuo viaggio. La nostra meta”.

Alpitour World pone così come obiettivo primario la formazione e la crescita delle proprie risorse, accomunate dal bisogno di scoperta e da un forte spirito di squadra e curiosità verso il futuro. Lo studio ha coinvolto Alpitour, Neos e Voihotels, portando a individuare il messaggio chiave della campagna digital, trasversale a tutte le divisioni: “Viaggiatori per natura. In Alpitour World per passione”.

La campagna durerà fino a marzo promuovendo anche la sezione “Lavora con noi” di Alpitourworld.com, da cui è possibile ricercare tutte le posizioni aperte o inviare la propria candidatura spontanea. Sul canale LinkedIn di Alpitour World è, infine, possibile consultare l’area “Vita aziendale” in cui sono raccolti post, video e foto condivisi.

Nella stessa direzione agisce il contratto integrativo aziendale, firmato lo scorso 15 febbraio da Alpitour con le organizzazioni sindacali Filmcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs, e volto a inserire ulteriori tutele a sostegno dei dipendenti e delle loro famiglie, rispetto al Ccnl Turismo.

Gli addendum puntano a integrare o migliorare gli strumenti previsti per una più efficace conciliazione della vita personale e lavorativa, come: la possibilità di richiedere il part time post partum; l’incremento del congedo parentale, prevedendo anche l’inserimento al nido e alla scuola per l’infanzia, a cui si aggiungono cinque giorni annui di permesso per ciascun figlio di età pari o inferiore ai 14 anni in caso di malattia e 60 giorni di aspettativa in più rispetto a quanto attualmente previsto per le adozioni e gli affidamenti internazionali, usufruibili anche dalle coppie di genere; poter ridurre l’orario lavorativo in concomitanza di esigenze particolari; la possibilità di richiedere permessi di studio e formazione; tutele supplementari dopo il periodo di comporto; l’aumento delle casistiche per l’ottenimento dell’anticipo del Tfr; la possibilità di avere la banca ore solidale, alimentata mediante la cessione di tempo retribuito da parte di colleghi per bisogni di carattere sociosanitario di altri lavoratori, a cui l’azienda aggiunge un ulteriore importo economico equivalente al numero di ore effettivamente ceduto dai colleghi; misure a sostegno delle pari opportunità e tutele di genere, oltre a strumenti per il contrasto di abusi, molestie e violenza e di sostegno a chi ne è soggetto.

Tra questi, permessi aggiuntivi a carico dell’azienda per le vittime di violenza; la disponibilità a valutare temporanee trasformazioni da full time a part time o trasferimenti di sede; l’impegno a individuare almeno un’associazione rivolta all’assistenza delle vittime di violenza di genere, per il supporto delle persone eventualmente interessate.

Dati gli ottimi risultati economici del 2023, nei prossimi mesi verrà, inoltre, erogato a tutti i dipendenti un premio di risultato (Pdr) del valore di mille euro pro-capite e convertibile nel cedolino o in welfare. All’interno del Cia vi sono anche i futuri traguardi da superare per i prossimi tre anni, con un nuovo impianto per il premio di risultato che introduce, oltre all’Ebitda, anche la valorizzazione della formazione.

«L’obiettivo è mostrare cosa significa essere parte del più grande Gruppo turistico italiano – afferma Christian Catiello, direttore organizzazione Alpitour World – raccontando la filosofia che orienta il nostro sviluppo e la valorizzazione dei nostri talenti. Siamo da tempo attivi su tutto ciò che può incrementare il benessere aziendale, pur considerando la diversità dei nostri business interni: nonostante questo, siamo riusciti a sviluppare una visione d’insieme e promuovere progetti trasversali, anche in campo Hr. La gestione delle risorse e la creazione di un clima aziendale positivo, produttivo e sereno sono un punto centrale su cui è necessario investire, anche per divenire sempre più una realtà in prima linea e certificata su temi attuali e urgenti».