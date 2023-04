Welfare, viaggi per dipendenti con Gattinoni e Tantosvago

#Pasqua e Ponti d’oro per il turismo organizzato: ma se #Assoviaggi brinda alle proiezioni per le vacanze di Pasqua realizzate dal Cts – Centro Studi Turistici di Firenze, che preannunciano un +23% di viaggi all’estero e un probabile tutto esaurito, lo scenario tracciato da #Astoi – seppur positivo – mette in luce alcune criticità