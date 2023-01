Fiavet verso le elezioni: «Riportare i clienti in adv»

Continua con Fiavet, l’associazione delle agenzie di viaggi che fa capo a Confcommercio, il servizio a puntate sulle priorità 2023 delle sigle del turismo organizzato.

Questo sarà l’anno della svolta, in tutti i sensi: dopo un interregno a guida Giuseppe Ciminnisi, subentrato alla presidenza con il passaggio all’Enit di Ivana Jelinic, è grande l’attesa per il 18 gennaio. Quel giorno il consiglio nazionale si riunirà per eleggere i nuovi vertici dell’associazione con il conseguente disvelamento dei programmi che il sostituto o la sostituta di Jelinic vorrà mettere in atto.

Ma ciò che è certo sin da ora è che Fiavet continuerà a seguire la strada dell’internazionalizzazione e della cooperazione con enti del turismo e ambasciate straniere in Italia.

Guardando, invece, alla filiera l’auspicio per il 2023 è senza dubbio il massiccio ritorno in agenzia del consumatore. «Ormai – osservano i vertici in carica – non si cerca più il prezzo inferiore, perché si è compreso che nasconde insidie. Invece, affidandosi a un professionista, un consulente di viaggi, si può avere un punto di riferimento reale sul territorio per qualsiasi dubbio».

Ulteriore auspicio è che, «in vista di questo positiva mutazione della domanda, ognuno nella filiera, a partire dagli agenti di viaggi, rientri nel proprio ruolo. Le agenzie hanno bisogno dei tour operator come fornitori, e non di trovare in questi dei competitor e viceversa. Allo stesso modo non si disperderebbero risorse degli hotel in commissioni carissime alle Ota se si affidassero, come sempre hanno fatto, alle agenzie di viaggi, favorendo così il sistema economico italiano».

Guardando invece alla clientela, Fiavet si augura un «rafforzamento dell’assistenza e delle tutele anche attraverso adeguate polizze assicurative. L’agenzia assiste il cliente prima, durante e dopo la partenza. Il viaggio è un piacere, un’esperienza, una crescita culturale, le adv del territorio ti danno tutto questo poiché racchiudono professionalità e competenza, sempre nell’interesse del consumatore finale».

